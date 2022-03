SKADET: Hele Andreys venstre side ble skadet da huset raste. Han har også diabetes, og det har gjort reisen vanskeligere. Det er også grunnen til at han ikke må tjene i militæret.

Huset raste over Andrey og Irina: − Alt er borte

VYŠNÉ NEMECKÉ (VG) Andrey (40) og Irina (28) var hjemme i Kyiv da huset ble truffet av en bombe. På grensen i Slovakia prøver de å finne ut hva som er neste steg.

Alle eiendelene de har fått med seg er pakket inn i en bil som står parkert et stykke unna. De har også med seg hunden Rocky.

Det venstre benet til Andrey Grigorenko er dekket av bandasjer som ble skiftet ut av frivillige på grensen.

– Jeg er fryktelig trøtt. Vi skal finne et sted å sove, sier han til VG.

Det er mørkt, og kveldsluften er kald. Paret krysset nettopp over over fra Ukraina, og har fått utdelt varm suppe fra de frivillige som hjelper flyktningene.

Det er en jevn strøm av mennesker som kommer hit. Noen kommer i busser, mens andre kjører egne biler, eller kommer gående.

FREMME: Andrey (40) og Irina (28) Grigorenko og hunden Rocky er i Slovakia etter en lang reise.

– Gatekamper overalt

Grigorenko forteller VG at han har skader over hele venstre side etter at huset raste sammen, mens familien var hjemme.

– Nå er det ikke noe hus lenger, alt er borte. Vi bestemte oss for å dra, fordi vi har ingen mulighet til å finne et sted å bo, og sånn er det. Vi har venner i Europa og de ba oss komme, sier han.

– I vår by drar noen folk bare uten bil, de bare forlater alt og går til togstasjonen der det går tog vestover, uten noen ting, og ender i Polen et sted.

BARN: På en bil som har kommet over grensen fra Ukraina har noen skrevet «BARN» med tape på vinduet.

Huset i Kharkiv er ikke stort, sier Grigorienko, og peker mot et telt som står like ved for å sammenligne størrelsen.

– Alle var inne i huset. Alle er ok, men jeg ble mest skadet. Alt falt, sier han.

– Jeg ble sendt til militærsykehus, det var gatekamper overalt og det var det næreste sykehuset. Jeg var der i tre dager.

Før paret snakket med VG satt de i en lang telefonsamtale, og sendte mobilen mellom hverandre. Han forteller at det var med foreldrene som er igjen i Kharkiv.

– De sitter i kjelleren, sier han.

Han sier turen fra Kharkiv til grensestasjonen i Slovakia tok nesten en uke.

– Det er forferdelig. Det var mange biler, og vi stoppet opp 60 kilometer før hver by fordi det er en militærpost, vi kunne bli stående stille i seks timer.

Frivillige lager suppe som flyktningene som kommer kan varme seg på.

Ser flere eldre

Klara Tihlarikova jobber frivillig med å gi informasjon til flyktningene. Hun sier det hovedsakelig har vært personer fra østlige Ukraina som har kommet til Slovakia til nå, mens mange som bor nærme grensen har ventet med å reise.

De største endringene har vært at det kom mange studenter fra andre land de første dagene, og at det i det siste har kommet et flere eldre, sier hun.

– De siste dagene har det vært veldig mange seniorer, gamle mennesker som ofte reiser alene uten at de vet hvor de skal. Det er ikke bra.

Flere busser står klare for å transportere flyktninger videre inn i Slovakia. Noen har venner og kjente de kan være hos, mens noen vil videre til andre land.

HJELPER: Klara Tihlarikova jobber frivillig med å gi informasjon til flyktningene

Andrey og Irina vet hvor de skal: Berlin. De skal kjøre videre i bilen de kom med fra Ukraina.

– Jeg tenkte at vi kunne prøve å komme oss til en eller annen stor by og dra til et hostell, kanskje. Eller kanskje vi sover her. Jeg tror vi finner noe. Dette er ikke vår første tur til Europa, men den første med en grunn som denne.