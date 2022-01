STÅR KLARE: Russiske stridsvogner og artilleri står klare i Yelnya, nær grensen mot Ukraina.

Russland fordømmer Bidens Ukraina-uttalelser

Russiske styrker sendes i stort antall til Hviterussland, og flyttes mot den ukrainske grensen. Samtidig mener Putin-regimet at det er USA som driver med krigshissing.

Den russiske regjeringen reagerer kraftig på uttalelsene som USAs president Joe Biden kom med angående Ukraina-konflikten onsdag kveld.

Biden truet da Russland med store konsekvenser, deriblant kraftige sanksjoner, om de invaderte Ukraina.

Biden sa også at de menneskelige og militære konsekvensene av en russisk invasjon, ville bli høye for Russland, til tross for at han innrømmet at Russland til slutt ville komme seirende ut av en slik invasjon av Ukraina, rent militært.

Kreml-talsperson Dmitry Peskov sier nå at disse truslene ikke hjelper med å redusere den økende spenningen rundt konflikten om Ukraina, og at Bidens kommentarer til og med destabiliserer situasjonen ytterligere, melder nyhetsbyrået Reuters.

Mens nyhetsbyrået AFP skriver på Twitter at Russland fordømmer Bidens «destabiliserende» kommentarer om Ukraina.

KRIMHALVØYA: Russiske armerte kjøretøy avbildet på en av motorveiene på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

Dette skjer nå

Utenriksministrene fra USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia møtes i Berlin for å diskutere faren for en russisk invasjon av Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker nabolandet Polen, der han skal være fram til fredag.

Fredag vil også den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og hans amerikanske motpart Antony Blinken møtes i Genève for samtaler.

DIPLOMATISK FORSØK: USAs utenriksminister Antony Blinken sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, her under møtet mellom dem i Stockholm i desember.

Den nye runden med toppmøter bekreftes av talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova, melder det russiske, statlige nyhetsbyrået Tass torsdag formiddag.

Møtet var allerede varslet fra amerikansk side.

Ifølge talspersonen vil de to diskutere de to kravene Russland har stilt USA – en traktat mellom Russland og USA med sikkerhetsgarantier og tiltak for å «sikre sikkerheten til Russland og Nato-medlemmer».

Russland krever forsikring om at Ukraina ikke innlemmes i forsvarsalliansen Nato.

Torsdag sa USAs president Joe Biden at det finnes «rom» for å diskutere det første kravet, men at Nato-kravet ikke er mulig å diskutere med Russland.

Han sa samtidig at han trodde Russland til slutt kom til å invadere Ukraina, men advarte også om konsekvensene om det faktisk skjer.

HVITERUSSLAND: Russiske armerte kjøretøy lastes av et godstog etter å ha ankommet Hviterussland for en militærøvelse.

Sender styrker til Hviterussland

Russiske styrker har de siste dagene ankommet Hviterussland for å delta i en stor øvelse. Også kampfly og luftforsvarsenheter skal delta i øvelsen, opplyste Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin tidligere i uken.

Soldatene hentes fra baser øst i Russland, og sammen med hviterussiske styrker skal de øve på å svare på «ytre trusler». Øvelsen skal foregå fra 10.–20. februar, melder NTB.

Det er ikke kjent hvor mange russiske soldater som er sendt til landet. Fomin sier det er behov for å samle landets militære kapasitet i vest.

ØVELSE: En russisk stridsvogn fotografert under en øvelse ved Kadamovskij-basen i Rostov-regionen sør i Russland.

– Det kan oppstå en situasjon som gjør at de regionale styrkene ikke er tilstrekkelige til å sørge for sikkerheten for Russland, og vi må være forberedt på å styrke den, sier Fomin, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi har kommet til enighet med Hviterussland om at det er nødvendig å involvere hele det militære potensialet til felles forsvar, fortsatte han.

Øvelsen vil bli holdt vest i landet, nært grensen til Ukraina og Nato-medlemmene Polen og Litauen.