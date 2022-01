SIKKERHET: Alle Kievs nesten tre millioner innbyggere får plass i byens tilfluktsrom nå.

Kiev: Mer enn tredoblet antall tilfluktsrom på åtte år

I Ukrainas hovedstad står bomberom klare til hver og en av innbyggerne i tilfelle en russisk invasjon.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert:

Spenningen mellom Vesten og Russland øker nå for hver dag som går, og Ukraina er kjernen av konflikten.

I Kiev lever innbyggerne med en svært alvorlig sikkerhetssituasjon, vel vitende om at det står minst 100.000 russiske soldater og pansrede kjøretøyer langs grensen til landet deres.

Bymyndighetene er forberedt på det verste, forsikrer administrasjonen i Kiev by i en e-post til VG.

– Siden begynnelsen av den russiske aggresjonen i øst-Ukraina i 2014, har Kiev by gjennomført en omfattende restaurering av bygninger som kan brukes til sivil beskyttelse, skriver Kiev bymyndighet til VG.

Frem til 2014, året da Russland annekterte Krim-halvøya, hadde byen rundt 1.500 slike rom. Nå er det tredoblet.

– Nå er det nesten 5.000 tilfluktsrom under konstant overvåkning. Opptrappingen fortsetter og arbeidet pågår kontinuerlig, får VG opplyst.

PARKERING: 409 underjordiske parkeringsplasser i Kiev kan brukes som tilfluktsrom hvis det trengs

« Ikke usannsynlig» angrep

Situasjonen i Ukraina er nå så uforutsigbar at det norske Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina som ikke er strengt nødvendige.

Ansatte ved USAs og Storbritannias ambassader i Kiev hentes hjem på grunn av den spente situasjonen, skriver AFP.

Det er mulig og ikke usannsynlig at Russland vil angripe Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Nå forbereder ukrainerne seg på å beskytte egne innbyggere.

SOLID: Rommene har solide, armerte vegger. De tryggeste av tilfluktsrommene står støtt også gjennom bombeangrep.

Tilflukt i parkering

For å ivareta Ukrainas hovedstads befolkning i nødstilfeller er det lagt til rette for at de kan søke ly i alt fra lagringsfasiliteter, flerbruksbygg, eller helt enkle, men solide rom under bakken.

Tilfluktsrommene er gjerne beskyttet av armerte vegger eller av tykt fjell, som har til hensikt å beskytte sivile blant annet ved krig.

Kievs innbyggere kan blant annet søke ly i ett av byens 500 lagerrom.

De kan også velge blant 409 underjordiske parkeringsplasser, 272 underjordiske passasjer, 47 T-banerom, eller 2888 kjellere.

Kjellerne befinner seg under alt fra restauranter til kafeer, barer, kontorer eller leiligheter.

SPREDT: Tilfluktsrommene finnes over hele byen. Noen ligger under restauranter og kafeer, andre under leilighetskompleks.

Kan skjerme alle

Bymyndighetene deler tilfluktsrommene inn i kategorier etter hvor god beskyttelse de kan gi. Det høyeste nivået kan stå imot et direkte angrep fra artilleri eller en luftbombe.

Den laveste kategorien skjermer mot splinter fra eksplosjoner, men ikke stort mer, skriver New York Times.

Til sammen har disse tilfluktsrommene i dag en kapasitet på rundt tre millioner mennesker. Det dekker hele byens befolkning.

Til sammenligning har Norge tilfluktsrom nok til å romme rundt 2,5 millioner, ifølge Sivilforsvaret. Det er under halvparten av Norges befolkning, som er rundt 5,5 millioner innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kievs innbyggere kan finne kart over tilfluktsrommene på internett, og hver og en av dem er også merket med skilt.

TETT: Det er beregnet av hver person kan oppta 1–1,5 kvadratmeter i et tilfluktsrom.

Signal på radio

For å tiltrekke seg innbyggernes oppmerksomhet i nødstilfeller brukes sirener, periodiske pip og andre alarmer, inkludert sivilforsvarets kommando “ alles oppmerksomhet”, får VG opplyst.

“Hvis du hører et slikt signal, må du umiddelbart slå på høyttaler, radio eller TV og lytte til meldinger”, skriver Kiev by statsadministrasjon til VG i e-posten.

– Etter å ha hørt meldingen, bør enhver innbygger handle uten panikk og oppstyr og i henhold til mottatt instruks. Meldingen inneholder informasjon om nødssituasjonen, sted og tidspunkt for nødssituasjon, område, og hvilke prosedyrer som gjelder i nødstilfeller. Hovedoppgaven til alle tjenester under nødssituasjon er tross alt å beskytte og forsvare så mange mennesker som mulig, konkluderer de.