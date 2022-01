– Russerne skal frykte angrep fra hvert hjem og hvert vindu

Valery har huset fullt av våpen, klar til å forsvare hjembyen. Dersom Russland invaderer, melder «brorskapet» seg til kamp.

Morten Risberg (tekst og foto)

Mange tror havnebyen Mariupol blir blant de første som faller hvis russiske soldater går inn i Ukraina.

Lokalbefolkningen har helt andre planer.

– Ved en invasjon skal alle ukrainske byer kunne fungere som en festning, sier Valery Averyanov til VGs frilanser i Ukraina.

Han leder Mariupol-grenen av en nasjonal brorskapsorganisasjon med frivillige soldater.

De står klare til å drive geriljakrig dersom hjembyen angripes.

For selv om USA de siste dagene har vist vilje til å forhandle med Russland for å unngå krig, er stormaktene er langt fra enige.

Mariupol ligger utsatt til, nær tre av frontene der en mulig russisk invasjon kan komme.

Det gjør byen krevende å forsvare.

Ved et eventuelt angrep fra fienden skal den slutte seg til de territorielle styrkene – og også kunne operere bak fiendens linjer, ifølge Valery.

«Brorskapet» er en organisasjon for veteraner og frivillige som ønsker å bidra ved krig.

Valery og de andre frivillige har en avtale med hæren, så de kan mobilisere og slutte seg til de territorielle styrkene ved behov.

De territorielle styrkene er lokale avdelinger i det ukrainske militæret, som har i oppgave å beskytte sivile og infrastruktur i områdene de er lokalisert.

Disse styrkene har allerede eksistert en god stund, forklarer Averyanov.

Men nå jobber enhetene i Mariupol på spreng for å organisere seg i forkant av en mulig invasjon.

Styrkene fikk nylig også et utvidet mandat, slik at de bedre kunne sette i stand et lokalt forsvar bestående av sivile, reservister, og veteraner.

Selv meldte Averyanov seg som frivillig til det ukrainske militæret da konflikten startet i 2014.

Om medlemmene i brorskapet sier han:

– 80 prosent har skarp erfaring fra krigens tidlige dager.

Mariupol er full av sivile som vil ta til våpen hvis Russland kommer, varsler brorskapslederen.

Med en havn som kan nås av den russiske svartehavsflåten, og nærhet til både den russisk-annekterte Krim-halvøya og til områder holdt av pro-russiske soldater, har befolkningen i byen kjent på krigsfrykt i mange år.

Frivillige sivile får opptrening og kursing av offiserer i de territorielle styrkene – for å være best mulig forberedt til å støtte forsvaret i konfliktsituasjoner.

Opplæringen består av flere moduler, beskriver Averyanov.

– Vi trener dem i våpenhåndtering, grunnleggende stridsferdigheter, førstehjelp, bruk av eksplosiver, bygging av barrikader, og mye mer.

Støtte fra Vesten har stor betydning, mener Mariupol-lederen.

Konkret nevner han en våpenforsendelse fra blant annet Storbritannia som nå er til stor hjelp for det lokale forsvaret:

– Det forandrer alt.

Han viser en video der en soldat avfyrer et panservernmissil mot en stridsvogn.

– Vi har fått 2000 slike til nå, men vi er blitt lovet å få mange flere.

Taktisk sett vil missilene gi en enorm fordel mot russerne, mener brorskapslederen.

– De kan brukes fra både kort og langt hold – mellom 20 og 800 meter – og er perfekte i bybildet.

Det er akkurat slik russerne ville forsøkt å ta Mariupol – med stridsvogner, mener Averyanov.

– Sivile med riktig opplæring kan nå fyre av slike fra hvor som helst. Russland må frykte angrep fra hvert hjem og hvert vindu.

Ukraina har nylig innført en lov som tillater at jegere bruker registrerte jaktvåpen mot en invaderende styrke.

Selv har Averyanov to registrerte jaktvåpen hjemme.

Han er ikke i tvil om at han vil slutte seg til de militære styrkene ved et angrep:

– Vi er klare til å slåss!

Mariupol blir ofte beskrevet som første stoppested for en invaderende styrke fra øst.

Kystbyen ved Svartehavet ligger kun få mil unna grensen til Russland, og enda nærmere det separatist-kontrollerte området som strekker seg inn i Ukraina.

Byen ville vært et viktig strategisk punkt for Russland av flere årsaker, beskriver Averyanov.

– Vi har en stor havn og en viktig stålindustri, som bidrar til 13 prosent av Ukrainas brutto nasjonalprodukt. I tillegg er området viktig for å lage en landbro til Krim-halvøya.

Per i dag har Russland kun en broforbindelse til østsiden av den annekterte halvøya.

Å ha kontroll over landområdene mellom Russland og Krim gjennom Ukraina ville derfor gitt en stor fordel.

I 2014 var Mariupol delvis okkupert av de russiske separatistene.

Byen var åsted for flere kamper og rakettangrep som tok livet av flere titalls soldater og sivile.

Senere ble gjenvunnet av ukrainske styrker, som skjøv separatistene tilbake til områdene de nå fortsatt okkuperer.

Averyanov mener likevel at det ville vært galskap av Russland å angripe Mariupol.

– Ukraina har alltid vært klar på at Mariupol er viktig, så vi har brukt åtte år på å forberede oss mot et angrep.

I tillegg til de territorielle styrkene blir Mariupol forsvart av to artilleribrigader, to mekaniserte infanteri-brigader og marinen, forklarer han.

Også for de sivile begynner muligheten for angrep å bli virkelighetsnær.

– Det er det eneste vi snakker om, sier Maryna Holovnova, som jobber som turistguide i Mariupol:

Hun innrømmer at hun er redd, og at dette føles som en veldig presset situasjon.

– Heldigvis har jeg en rasjonell kollega som roer meg ned når jeg stresser meg opp.

Maryna er bekymret for byens fremtid:

– Før var Mariupol bare et sted man kjørte forbi. «Ikke stopp, og ikke pust», sa de – grunnet forurensningen fra stålindustrien.

Men i dag er byen verdt å besøke, mener hun. Politikerne i Mariupol et hårete mål om å tiltrekke seg 500.000 turister årlig.

Hvis byen fikk nye makthavere etter en invasjon, ville all turisme dødd helt ut, frykter Maryna.

Lenger øst har ukrainerne stasjonert soldater og tungt militært utstyr.

I landsbyen Chermalyk treffer vi soldaten Vlodomir.

Vi er nå nær grensen til de separatist-kontrollerte områdene.

Her blir de to fiendenes territorier kun delt av en elv som bukter seg forbi landsbyens hjem.

De siste ukene har Vlodomir regelmessig hørt artilleri og maskingeværskudd om natten, forteller han.

Spenningen og aktiviteten har økt markant, mener soldaten.

Vlodomir er bekymret:

– Om natten hører jeg droner og tungt militært utstyr, stridsvogner og lignende, som forflytter seg på den andre siden.

Vlodomir skal være utstasjonert på frontlinjen i fem måneder fremover.

De siste ukene har de jobbet hardt for å utbedre stillingene, beskriver han:

– Da vi kom hit for en måned siden, var skyttergravene i barnestørrelse. Nå har vi gravd i ett sett.

I landsbyen som grenser til de separatist-kontrollerte områdene, møter VG gravide Natalia:

Til vanlig jobber hun som frisør i den lille landsbyen.

Situasjonen nå er rolig i forhold til kampene i 2015, mener hun. Men hun kan fortsatt høre bomber falle i det fjerne, og maskingeværskudd på kvelden.

Natalia er bekymret for barna i landsbyen og sin ufødte baby.

– Jeg har spart opp penger så jeg kan flykte hvis jeg må. Men hvor skal jeg dra?

Jeg kjenner ingen som bor noe annet sted. Men jeg vil helst til Kiev, så jeg kommer meg langt unna konflikten.

Natalia er ikke i tvil om at hun ville flyktet hvis det ble et russisk styre i området.

For mange andre i sivilbefolkningen er dette mer uklart.

Ved en ukrainsk-ortodoks kirke i sentrum av Mariupol deles det ut mat til trengende.

Flere eldre sier at de ikke får nok i pensjon og at de overlever på veldedighet.

– Hadde jeg bodd i Russland, ville jeg hatt leilighet, bil og 15 ganger mer i pensjon, sier en eldre mann med en skål suppe.

Hele området rundt Mariupol er fortsatt sterkt preget av russisk propaganda og tankesett, mener Oleana Zolotariova.

Hun driver organisasjonen Initiative Group Together, som jobber for et uavhengig Ukraina.

– De aller fleste er russisktalende her, selv om ukrainsk er det offisielle språket.

Hun tror det finnes et mindre antall i befolkningen som enten er aktivt forkjempere av både russisk og ukrainsk styre, men at brorparten er likegyldige til hvem som skal sitte med makten i området.

– Selvfølgelig er det også mange som ville likt å se at Russland tok makten her, sier Oleana.

Hun er uenig med Valery om at Mariupol ville blitt vanskelig å ta.

– Jeg tror ikke Mariupol kunne stått imot et ekte angrep. Tidligere var det hybridkrig og det er det vi er forberedt på.

Men nå kan det hende at Russland tar av masken. Og det er skummelt.