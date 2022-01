SAMTALER: Henrik Thune (Ap), statssekretær i Utenriksdepartementet, møter Taliban tirsdag.

UD: Møtene med Taliban er ikke en anerkjennelse

– At vi er vertskap for disse samtalene betyr ikke at vi anerkjenner Taliban, sier statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

I en uttalelse til NTB understreker han at de også har gjort dette klart for Taliban, selv om de kan ha ønske om å fremstille det annerledes.

– Vi vet at de ønsker legitimering. Det er blant annet derfor utenriksminister ikke møter dem. Både for å holde presset oppe, holde oss samlet med andre vestlige land, og unngå legitimering, sier Thune.

– Ingen anerkjennelse i dette

Han understreker at hans møte med Taliban tirsdag kveld på ingen måte innebærer en anerkjennelse av Taliban.

– Tvert om. Det gir oss mulighet stille tydelige krav til Taliban og påvirke utviklingen med det internasjonale samfunnet. Det ligger ingen anerkjennelse i dette, sier Thune.

Han understreker at han møter dem fordi regjeringen mener dialog er nødvendig for å ansvarliggjøre Taliban ettersom de sitter med makten i Afghanistan.

– Ikke naive

– For å hindre at den humanitære katastrofen blir enda verre og for å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsjområde for internasjonal terror, er det helt nødvendig å snakke med de som faktisk styrer i landet, sier Thune.

– Vi er ikke naive og har vurdert dette nøye. I våre vurderinger har hensynet til det afghanske folk og den svært alvorlige humanitære situasjonen de opplever veid tungt.

Han understreker samtidig at regjeringen har forståelse for at møtene og invitasjonen til Norge vekker sterke følelser hos mange, særlig blant de som har mistet sine kjære i Afghanistan.