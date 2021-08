TRYGG EVAKUERING: – Vi oppfordrer de som har myndighetsstillinger i Afghanistan til å respektere og legge til rette for sikker og ryddig evakuering, blant annet gjennom Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul, sa Jens Stoltenberg på vegne av NATOS utenriksministere.

NATO-sjef Jens Stoltenberg: − Har stanset all støtte til afghanske myndigheter

NATO har klare forventninger til en ny regjering i Afghanistan.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

– Under de nåværende omstendighetene har NATO stanset all støtte til afghanske myndigheter, sa Jens Stoltenberg blant annet, da han redegjorde for hva NATOs utenriksministere ble enige om på etter et ekstraordinært nettmøte om situasjonen i Afghanistan fredag ettermiddag.

– Enhver afghansk regjering må overholde Afghanistans internasjonale forpliktelser, ivareta menneskerettighetene for alle afghanere, særlig kvinner, barn og minoriteter, opprettholde rettsstaten, tillate uhindret humanitær tilgang og sørge for at Afghanistan aldri mer blir et fristed for terrorister, heter det i blant annet i den felles uttalelsen.

NATO sier de vil fortsette et nært operasjonelt koordineringsarbeid på Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, så lenge evakueringen fortsetter.

Søndag falt siste skanse i Kabul og Taliban hadde da på kort tid tatt over makten i nesten hele landet.

– Flere land klare til å ta imot

På pressekonferansen fikk Stoltenberg spørsmål om NATO kan garantere for sikkerheten til kvinnelige afghanske aktivister.

– Vi sørger for å få så mange som mulig ut av Afghanistan, også de som de anser å være utsatt for høy risiko, svarte Stoltenberg.

Han sa videre:

– Et av hovedtemaene er imidlertid hvordan vi raskt kan bygge systemer for å få de som skal evakueres trygt til og inn på flyplassen, sa Stoltenberg.

En rekke NATO-allierte land jobber nå med å finne trygge steder å bo for afghanerne som ennå ikke er evakuert.

– Mange land står klare til å ta imot disse, enten på midlertidig eller permanent basis. Men utfordringen nå er ikke hverken opphold eller flykapasitet. Utfordringen er å få de trygt frem til og inn på flyplassen. Det haster, sier NATO-sjefen

Høyt antall venter på evakuering

En talsmann for NATO har sagt til Reuters at over 18.000 mennesker er evakuert fra Afghanistan via flyplassen i Kabul de siste fem dagene.

– Det er rundt 800 kontraktører som har jobbet for NATO igjen, cirka 500 av disse er på flyplassen, 200 av disse er afghanere. Men på toppen av dette kommer alle afghanere som har jobbet for de allierte, dette antallet er langt høyere. Vi jobber med å få alle disse ut.

Fredag morgen landet et fly med evakuerte fra Kabul på Oslo Lufthavn Gardermoen. De to flyene som har ført nordmenn og andre fra Kabul til Norge hadde plass til langt flere om bord.

– Ønsker forlenget tidsfrist

NATOS utenriksministre diskuterte på møtet å forlenge fristen for bistand i evakueringsprosessen.

– Flere ønsker å forlenge denne til etter 31. august, for å få flere ut. Fokuset vårt nå er en trygg evakuering, av våre egne borgere, parternlandenes borgere og de afghanere som har arbeidet for oss, sa Stoltenberg.

Bekymret for overgrep

NATO-ministerne er svært bekymret over rapporter om alvorlige brudd på menneskerettigheter og overgrep over hele Afghanistan.

Ifølge en fersk FN-rapport kommer det frem at Taliban intensiverer jakten på mennesker som jobbet for NATO eller den forrige regjeringen i landet.

Den militante islamistgruppen har uttalt at den ikke skal hevne seg på personer som motarbeidet Taliban, men rapporten fra FN hevder at det er nettopp dette som skjer.

NATO understreker at det afghanske folket fortjener å leve i sikkerhet, sikkerhet og verdighet, slik at de kan bygge videre på politiske økonomiske og sosiale prosesser fra de siste 20 årene, heter det i NATO-uttalelsen.