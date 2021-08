FOLKEMØTE: Donald Trump deltok lørdag på et folkemøte i Cullman i Alabama, som hadde erklært unntakstilstand to dager tidligere på grunn av høye smittetall.

Buet mot Trump da han ba folk vaksinere seg

På et folkemøte i Alabama lørdag var det flere som buet da tidligere president Donald Trump anbefalte menneskemengden om å vaksinere seg mot covid-19.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Alabama har den laveste vaksinedekningen i USA, bare 37 prosent av befolkningen er fullvaksinert og smitten øker.

– Og vet dere hva? Jeg tror fullstendig på frihetene deres. Jeg gjør det. Dere må gjøre hva dere må gjøre. Men jeg anbefaler å ta vaksinene. Jeg gjorde det. De er bra. Ta vaksinene, sa Trump. Det melder NBC News.

Da svarte noen i mengden, som stort sett ikke hadde ansiktsmasker, med buing.

– Nei, det er ok. Det er greit. Dere har frihetene deres, gjentok Trump da.

– Men jeg tok tilfeldigvis vaksinen. Hvis den ikke virker, vil dere være de første som får vite det, ok? Da ringer jeg ringer Alabama og sier, hei, vet dere hva? Men den virker, fortsatte den tidligere presidenten.

TETT: Mange hadde møtt opp for å høre på Donald Trump.

Cullman, hvor møtet ble holdt i regi av York Family Farms, erklærte unntakstilstand torsdag etter kraftig stigende smittetall. Byen hadde da ikke ingen ledige senger på intensivavdelingen.

Det er Delta-varianten som er på fremmarsj i Alabama og andre steder i USA.

Se de kraftig økende smittetallene i Alabama her.

Som New York Times rapporterte tidligere denne måneden, er de fleste som nå blir innlagt på sykehus med covid-19, ikke vaksinert.

En vaskinasjonsundersøkelse i regi av Kaiser Family Foundation viser at republikanerne var den nest minst sannsynlige demografiske gruppen til å la seg vaksinere.. Bare blant amerikanere under 65 som ikke har helseforsikring, er tallet høyere.

Mens 57 prosent av republikanerne har mottatt minst én dose vaksine eller sier at de vil ta vaksinen snarest mulig, sier 40 prosent at de aldri vil ta den, kun ta den hvis det er nødvendig eller at de fortsatt er i «vent-og-se» modus.