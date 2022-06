SATELITTBILDE: Slangeøya fotografert tirsdag 21. juni.

Russland sier de har forlatt Slangeøya

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at russerne har forlatt øya i et tegn på godvilje, melder Ria Novosti.

Russiske styrker sier de ha forlatt den symboltunge Snake Island, eller Slangeøya, nordvest i Svartehavet, melder nyhetsbyrået Reuters. De siterer Ria som henviser til det russiske forsvarsdepartement. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Lederen for den sørlige kommandosentralen i Ukrainas forsvar opplyser på Twitter at det er hørt skudd og eksplosjoner fra øya i forbindelse med at de russiske styrkene forlot den i to hurtigbåter, ifølge NTB.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at russerne har forlatt øya i et tegn på godvilje. Det skal vise at Russland ikke ønsker å blokkere for eksport av korn fra Ukraina, skriver det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

«SLANGEØYA»: Satellittbilde publisert av Maxar Technologies. Bildet viser skadene etter russiske angrep.

FN arbeider med å få på plass en trygg korridor for eksport av korn sjøveien.

Ukrainske myndigheter sier at et stort kornlager gikk tapt i et russisk angrep på Zelenodolsk øst i landet, melder NTB torsdag formiddag.

Guvernør i Dnipro, Valentyn Reznitsjenko, skriver på Telegram at det brøt ut brann i et lagerbygg etter angrepet og at 40 tonn korn gikk tapt. Det er ikke verifisert fra uavhengige kilder at et russisk angrep førte til brannen.

Både Russland og Ukraina er store kornprodusenter og Russlands krigføring har skapt en global matkrise.

Slangeøya falt til russiske styrker tidlig i krigen. Den ble mye omtalt etter at de ukrainske soldatene som forsvarte øya, ga krigsskipet som angrep dem, krysseren Moskva, beskjed om å «dra til helvete». Krysseren ble senere ødelagt i det som skal ha vært et ukrainsk rakettangrep.

Øya ligger i den nordvestlige delen av Svartehavet, omtrent 48 kilometer fra Ukrainas kystlinje og 300 km vest for Krim-halvøya.

Tross øyas beskjedne størrelse, er den av den uavhengige tenketanken Atlantic Council blitt beskrevet som et «nøkkelpunkt for Ukrainas maritime territorier» i Svartehavet.