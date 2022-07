Egypt: Hai drepte to kvinner i Rødehavet

En hai drepte denne uka to kvinner i Rødehavet, opplyser Egypts miljødepartement.

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To kvinner ble angrepet av hai mens de svømte i Sahl Hasheesh-området sør for feriestedet Hurghada, opplyser det egyptiske departementet på Facebook søndag. En komité skal granske omstendighetene rundt angrepene, heter det.

Det østerrikske nyhetsbyrået APA melder at et av ofrene var en 68 år gammel kvinne fra Tyrol-området som var på ferie i Egypt.

Det østerrikske utenriksdepartementet bekrefter at en østerriksk statsborger er død i Egypt, men oppgir ikke flere detaljer. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ' kilder var det andre offeret en rumensk turist i slutten av 40-årene.

Angrepene skjedde med 600 meters mellomrom, ifølge kildene.

Den egyptiske guvernøren Amr Hanafi ga fredag ordre om at alle strendene i området skal stenges i tre dager. Begrunnelsen var at «en østerriksk turist har fått armen revet av, tilsynelatende i et haiangrep».

Rødehavet er et populært turistmål. Hai er vanlig i området, men de angriper sjelden folk som bader på anviste steder.

