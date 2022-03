KAMERATER: Warren Howe (80) hjelper kameraten sin med å fylle bensin på Sunocos bensinstasjon i Bethesda. Mange pensjonister sliter med prisøkningen.

Amerikanske delstater kutter i bensinavgiftene: − Det er en god idé

BETHESDA (VG) Delstaten Maryland i USA kuttet i helgen i bensinavgiftene på grunn av høye priser. I Norge sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nei – og peker på Ukraina-krigen.

Marylands republikanske guvernør Larry Hogan fjernet fredag delstatens bensinskatt i et kutt som varer de neste tredve dagene.

Målte er å kutte pumpeprisen med 37 cent per gallon. Det tilsvarer et kutt på litt under en krone per liter.

– Vi har den idioten i Russland. Noen må gjøre noe med ham, slik at vi kommer tilbake til det normale. Vi får se om ukrainerne klarer å tuppe ham i ræva, sier Warren Howe (80) ved bensinpumpen i Bethesda, Maryland, til VG.

– Skylder du på Putin for bensinprisen?

– Absolutt, sier han.

Delstaten Georgia har innført et lignende priskutt frem til mai på 29,1 cent per gallon.

IKKE NORSKE PRISER: Bensinprisene i USA er mye lavere enn i Norge, men amerikanerne merker prisøkningen.

– En god idé

Bensinpriser seiler opp til å kunne bli en av de store politiske stridssakene ved det amerikanske mellomvalget i november.

– Vi har rett og slett ikke råd til å ikke la flere beholde mer av deres hardt tjente skattedollars i deres egne lommer, spesielt eldre innbyggere på pensjoner, sier guvernør Hogan ifølge USA Today.

Gjennomsnittsprisen i Maryland før priskuttet var knappe ti kroner literen, men Hogan mener en slik pris er skadelig for folk - og fikk støtte fra demokratene i delstaten til avgiftskuttet.

Pensjonisten Howe hjelper lørdag formiddag en jevnaldrende kamerat med å betale for bensin.

– Det høres ut som en god idé med et kutt i skatten, sier han til VG.

TAR GREP: Marylands republikanske guvernør Larry Hogan har kuttet i bensinavgiftene.

Skylder på Putin

Både i USA og Norge øker presset for å gjøre noe med bensinprisene.

Frp-leder Sylvi Listhaug, KrFs Kjell Ingolf Ropstad, NAF og Maskinentreprenørenes Forbund har alle snakket varmt om avgiftskutt, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier foreløpig nei.

Til VG sier Vedum at han prioriterer «trygghet og beredskap» fordi det er krig nå. Han sier at de vil vurdere kutt i bensinavgiftene fremover.

I USAs peker president Joe Biden fra Det demokratiske partiet også på Putin.

Han kaller prisøkningen «Putin’s price hike», men får bare delvis støtte for analysen fra sine politiske motstandere.

IKKE TILFREDS: Den republikanske senatoren John Barrasso fra Wyoming på en pressekonferanse med VG til stede tidligere denne uken.

Republikanerne i Kongressen peker på at bensinprisene økte i USA før krigen brøt ut i Ukraina.

De mener at konsekvensene av det grønne skiftet er hindringer for oljeselskapene og høyere priser. Konkret peker de på at Biden stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL.

Partiet mener også at USA er blitt mer avhengig av import og er negative til at Biden nå snakker med erkefienden Iran og Venezuela.

– Hvis du ser på bensinprisene så har de gått jevnt oppover de siste fjorten månedene. Det er ikke noe som skjedde over natten på grunn av Ukraina, sa senator John Tune tidligere denne uken.

NY I JOBBEN: Lemech Musse venter på kunder på Sunocos bensinstajon i Bethesda.

På bensinstasjonen Sunco i Washington D.C.-forstaden Bethesda i Maryland er det nesten ikke biler lørdag formiddag.

Stasjonen er den dyreste – og mest slitne – av tre bensinstasjoner på en rekke langs veien.

Lemech Musse (28) som bor i Washington D.C. står bak disken. Som i Norge selger han både snacks og bensin.

– En del er misfornøyde. De skylder både på Russland og på venstresiden, sier Musse til VG.

FORNØYD: Beth Sherfy sier at hun lever godt med en prisøkning så lenge det er på grunn av Ukraina.

Tredve meter lenger nede i gaten fyller Beth Sherfy (55) bensin på den noe billigere Liberty bensinstasjon.

Hun lever godt med prisøkningen hvis Ukraina-krigen og USAs støtte til ukrainerne er noe av årsaken.

– Hvis prisøkningen har å gjøre med å støtte Ukraina, så er jeg helt for det. Jeg er heldig nok til at jeg kan kjøre rundt i bilen min her i USA, sier Sherfy.

Skattekuttet i Maryland er beregnet til å koste delstaten nesten en milliard kroner i tapte inntekter.

– Jeg har ikke noe imot å betale skatt. Jeg jobber for staten og vi trenger skatt til tjenester som veier, skoler og infrastruktur, sier hun.