DISKRIMINERING: I USA har folk med krøllete hår opplevd å bli diskriminert. Nå kan det bli lettere å ha håret naturlig på arbeidsplassen og i hverdagen for amerikanere.

Flertall for lov mot hår-diskriminering i USA

Fra før har delstaten California innført loven som forbyr diskriminering basert på hårstil og hårtekstur i USA. Nå kan hele landet følge etter.

Av Intisaar Ali

Publisert: Nå nettopp

Loven heter «Crown act» og fra før har 12 delstater innført denne. California var først ut i 2019.

Forrige uke vedtok medlemmene i Representantenes hus i USA et lovforslag som vil forby hår-diskriminering på blant annet arbeidsplasser og skoler.

Nå gjenstår det bare at senatet godkjenner loven som vil gjelde i hele landet, skriver BBC.

AFRO: Supermodellen Naomi Campbell er en av kjendisene som har rocket en afro på den røde løperen.

4-åring ble sendt hjem fra skolen

I USA hører man historier om folk som har blitt diskriminert basert på hårfrisyren sin. I fjor fikk den fire år gamle gutten Jeff Hawkins høre at fletter ikke var lov på skolen og ble dermed sendt hjem.

Hendelsen skjedde i Chicago. Han og moren var med i flere amerikanske nyhetssendinger for å snakke om det som skjedde.

Ifølge moren hadde sønnen spurt om han kunne få fletter, skriver Cbsnews. Moren forteller om en glad gutt som gledet seg til å vise de til vennene.

Men gleden ble kortvarig.

– Jeg fikk en telefonsamtale fra administrasjonen på skolen om at håret hans brøt med skolens klesregler. Jeg reagerte med «hæ, han er fire år gammel», sier Ida Nelson til nyhetskanalen.

Etter det har moren jobbet for å endre loven. 1. januar i 2022 ble «The Jeff Hawkins Act» en del av lovverket i delstaten Illinois hvor 4-åringen bor. Det betyr at det ikke lenger er lov til å diskriminere hår og hårfrisyrer ved skoler i Illinois.

Joe Biden vil at det skal gjøres raskt

I Representantenes hus sitter det medlemmer fra både republikanerne og demokratene. Her stemmes det over lovforslag, og akkurat nå er det flest demokrater i huset.

Da medlemmene skulle stemme for dette lovforslaget var det et klart flertall. Nå ønsker Joe Biden at senatet skal godkjenne loven raskt slik at han kan signere den og at det kan tre i kraft, skriver BBC.

GLAD: Ilhan Omar er en demokratisk representant. Selv bruker hun hijab, men det hun ønsker er at døtrene hennes skal gå få med sine naturlige krøller i hverdagen uten å bli diskriminert.

Mange demokrater har engasjert seg i saken. Blant annet representanten Ilhan Omar. Hun er født i Somalia og er den første kvinnen med hijab i den amerikanske kongressen.

– Jeg vil at mine to jenter skal vokse opp i en verden der de vet at de ikke vil bli diskriminert på grunn av håret eller måten de ser ut, skrev hun på Twitter forrige uke.