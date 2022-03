RÅDGIVER: Vladimir Medinskij fotografert sammen med Vladimir Putin i forbindelse med avdukingen av en statue til ære for våpenmakeren Kalasjnikov. Bildet er tatt i 2016 da Medinskij var kulturminister.

Putin-rådgiver: Vesten truer Russlands eksistens

En rådgiver til president Vladimir Putin mener at Russlands eksistens står på spill. Han gir Vesten skylden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Uttalelsene til Vladimir Medinskij blir torsdag formiddag gjengitt i russiske medier, blant annet hos nyhetsbyråene RIA og Tass.

– Selve eksistensen til Russland står på spill i dag, sier Putin-rådgiveren ifølge RIA og RT.

– De presser oss mot ødeleggelse av det politiske systemet, ødeleggelse av landet, sier han ifølge Tass.

Sammenligner med 1917

Han trekker paralleller til hva som skjedde med Tsar-Russland i februar 1917 (revolusjonen som endte med at tsaren abdiserte) og med Sovjetunionen i 1989 (som etter hvert førte til at Sovjetunionen sluttet å eksistere og ble delt opp i 15 land).

– Det som skjer i verden i dag, er den største utfordringen i historien for Russland, og vi må handle i samsvar med denne utfordringen, sier han ifølge RIA.

HAR IKKE FUNNET LØSNINGEN: Putin-rådgiver Vladimir Medinskij har blitt pekt ut til å lede Russlands forhandlinger med Ukraina. 7. mars satt Medinskij i midten av den russiske delegasjonen, på høyre side av bordet, under et møte i Hviterussland.

Vladimir Medinskij var tidligere kulturminister, og har siden januar 2020 vært Putins rådgiver. Han er leder for den russiske delegasjonen i forhandlingene mellom Russland og Ukraina for å få en slutt på krigen.

Uttalelsene hans kom i «et møte i den interdepartementale kommisjonen for historisk utdanning», heter det.

Ifølge Tass sa Medinskij også at det som skjer nå er resultatet av 15 år med «hjernevasking med alternativ historie» om Ukraina, ut fra at «Russland har vært en fiende i uminnelige tider».

Medinskij er historiker og fikk i sin tid masse pepper fordi han foreslo å begrave liket av kommunistlederen Vladimir Lenin, som nå ligger i et mausoleum på Den røde plass.

Ville ikke utelukke atomvåpen

Den russiske regjeringens talsperson Dmitrij Peskov ville tirsdag ikke utelukke at Russland ville bruke atomvåpen. Men de vil kun bruke dem dersom nettopp Russlands eksistens er truet, sa Peskov.

Talsmannen sa også at Russlands hovedmål med de militære angrepene i Mariupol er å «renske byen» for det han omtaler som nasjonalistiske militæravdelinger. Han sier også at «enkelte ukrainere samarbeider med Russland», ifølge nyhetsbyrået Tass.

Peskov uttalte også at «spesialoperasjonen» går slik Russland hadde planlagt på forhånd, og at «okkupasjon av Ukraina ikke er målet».

– Ingen trodde den spesielle militæroperasjonen ville ta bare et par dager, sa Peskov på CNN onsdag.

Sjefen for utenlandsetterretningen, Sergej Narysjkin, har også uttalt seg om Russlands rolle, sitert av RIA:

– Våre militære, som alle andre, vil aldri være enige i at noen på den andre siden av havet har bestemt seg for å gi Russland en plass på sidelinjen i verdenshistorien.

– En stor tabbe

Den svært spente situasjonen er torsdag tema under NATOs hastetoppmøte i Brussel. Der skal NATO-sjef Jens Stoltenberg møte stats- og regjeringssjefer fra de 30 medlemslandene.

– President Putin har gjort en stor tabbe ved å starte en krig mot en uavhengig nasjon, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg i forkant av toppmøtet.