ULYKKESSTEDET: Flystyrten skal ha forårsaket fjellbrann, ifølge kinesisk statlig TV.

Fly med 132 om bord har styrtet i Kina

Et passasjerfly fra China Eastern Airlines har styrtet nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen i Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Skadeomfanget er ukjent.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Flyet hadde 123 passasjerer om bord og ni besetningsmedlemmer da det styrtet, ifølge kinesiske luftfartsmyndigheter.

Statlige kinesiske medier meldte tidligere at det var 133 personer om bord flyet.

Det er foreløpig uklart om noen omkom i flystyrten.

Flyet styrtet i regionen Guangxi, som ligger sør i landet og grenser til Vietnam, ifølge den kinesiske statlige TV-kanalen CCTV, som siterer nødetaten i Guangxi.

Flystyrten forårsaket en fjellbrann, ifølge TV-kanalen, som også melder at redningsmannskap nærmer seg stedet.

Klikk for å aktivere kartet

Et Boeing 737-passasjerfly

Flere videoer fra ulykkesstedet delt i sosiale medier, viser vrakrester spredt over et stort område. Ingen større deler av flyet er synlig i videoene, og det er derfor lite som tyder på at noen kan ha overlevd flystyrten, ifølge NTB.

Årsaken til flystyrten er ukjent.

Flyet, av modellen Boeing 737, tilhører selskapet China Eastern Airlines og var på vei fra Kunming i sørvest til Guangzhou i sørøst, nyhetsbyrået ifølge Reuters.

Ifølge den kinesiske luftfartsmyndigheten China's Civil Aviation Administration of China (CAAC), sitert av Reuters, mistet flyet kontakt over byen Wuzhou i Guangxi-regionen.

Nyhetsbyrået melder at det dreier det seg om et seks år gammelt 737–800-fly.

Forsvant fra radaren

Flyet tok av i Kunming i Yunnan-provinsen klokken 13.11 lokal tid (06.11 norsk tid), ifølge data fra FlightRadar24.

Flyet skulle etter planen lande i Guangzhou klokken 15.05 lokal tid (08.05 norsk tid). Vanligvis tar flyturen mellom de to byene 1 time og 37 minutter.

Sporingen av flyets bevegelser endte klokken 14.22 lokal tid (07.22 norsk tid). Da var flyet i en høyde av om lag 983 meter og hadde en fart på omtrent 696 km/t, ifølge FlightRadar24.

Den kinesiske flyindustriens sikkerhetshistorikk har det siste tiåret vært blant verdens beste, ifølge Reuters.