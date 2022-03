BORTREIST RABBINER: Eugene Levin (62) hjelper til med å styre den siste aktive synagogen i Lviv, mens rabbineren har dratt til Israel for å bringe de yngste av sine 16 barn i sikkerhet.

Derfor kappes Ukraina og Russland om å vinne Israels gunst

LVIV (VG) Jødenes historie i Ukraina blitt en viktig politisk brikke for både ukrainske og russiske styresmakter. Det har fått Israel i en svært krevende skvis.

– Det finnes jo en internasjonal tradisjon for å gi jøder skylden for absolutt alt, sier Eugene Levin (62), mens han sitter i synagogen Beis Aharon V'Yisrael i sentrum av Lviv.

Men for en gangs skyld er det annerledes: Nå kappes både Ukraina og Russland om å vise seg som forsvarere av det jødiske folk – og var for de forfølgelsene jødene har vært utsatt for.

For Russland handler det om å bygge opp om Putins retorikk, hvor han feilaktig påstår at Ukraina styres av «små nazister» og at landet må «denazifiseres».

For Ukraina handler det om å motbevise dette, men også om et forsøk på å sikre seg våpenstøtte fra Israel, samt sikkerhetsgarantier, som et alternativ til Nato.

Massedrap

I synagogen i Lviv har de nettopp gravlagt forfatteren Boris Dorfman (98), som døde onsdag. Han var en av byens siste jødiske Holocaust-overlevende.

Lviv hadde en gang i tiden 200.000 jødiske innbyggere, en tredjedel av byens borgere. Da Holocaust var over, var det omkring 800 igjen.

Også under kampene som fulgte etter første verdenskrig i Ukraina var pogromer i Lviv, hvor lynsjemobber begikk massedrap på jødiske menn, kvinner og barn.

Pogromer er et russisk ord som betyr å rive ned med vold. Det brukes mest om voldelig angrep mot jøder og jødisk eiendom.

TALE: I en tale til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset sammenlignet Zelenskyj den russiske invasjonen og angrepene mot Ukraina med holocaust på flere punkter. Talen ble vist direkte på Habima-plassen i Tel Aviv 20. mars.

Få som møter til bønn

– Alle disse benkene pleide å være i bruk, sier Levin og peker utover det store tempelet.

I synagogen, som nå er den eneste som fortsatt er aktiv i Lviv, er det nå bare mellom 10 og 20 som møter opp til bønn.

Eldre menn ruller lærbånd med inskripsjoner fra Toraen rundt hendene og hodet sitt mens de resiterer bønner. De yngre har stort sett dratt sin vei, forklarer Levin.

Rabbineren er ikke der. Han har 16 barn og har dratt til Israel for å få de yngste av dem i sikkerhet. På galleriet som ser ned på arken, bor en familie som har flyktet fra Kyiv.

FÅ IGJEN: Noen av de få gjenværende jødene i Lviv var torsdag samlet til bønn i synagogen. En gang var en tredjedel av byen jødisk. Nå er det knapt noen hundre igjen.

Ønsker Israels støtte

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er selv jødisk. Mandag gjorde han et stort intervju med CNN, hvor han fortalte om hvordan oldeforeldrene hans ble drept da nazistene brant ned landsbyen deres under andre verdenskrig

Så gikk han i rette med Putins nazi-retorikk.

Men å slå politisk mynt på jødenes lidelseshistorie er en vanskelig balanseøvelse.

Søndag talte Zelensky til Knesset, nasjonalforsamlingen i Israel, i et forsøk på å vinne støtte.

Ukraina ønsker å få det israelske luftvernsystemet Iron Dome, som skyter ned raketter og granater. Det har Israel tidligere sagt nei til, av frykt for å skade forholdet sitt til Russland.

Ukraina har også foreslått at Israel kan bli en garantist for Ukrainas sikkerhet i en eventuell fredsavtale, et alternativ som kan gjøre det lettere å love å avskrive Nato-medlemskap.

I talen gikk Zelensky langt i å sette likhetstegn mellom Russlands invasjon og Holocaust – kanskje for langt.

Blant annet trakk han frem hvordan Russland snakker om en «endelig løsning» og «spørsmålet om Ukraina», i et forsøk på å trekke linjer til to sentrale nazistiske begreper som foranlediget Holocaust: «jødespørsmålet» og «den endelige løsningen».

Talepunktene fikk liten applaus i nasjonalforsamlingen, og en rekke parlamentarikere kritiserte i etterkant Zelensky for å sammenligne to ting de mener ikke kan sammenlignes.

Skvis

Israel befinner seg nå i en skvis, forklarer forsker Hanne Eggen Røislien som har en doktorgrad om det israelske forsvaret.

– I denne saken kan de ikke la være å gjøre noe, og samtidig heller ikke gjøre stort. Israel har en stor russisktalende befolkning, som utgjør rundt 20 prosent av landets innbyggere og har blitt en viktig maktfaktor i landet, også politisk. Det gjør at israelerne må holde seg inne med Russland, forklarer Røislien til VG.

Fordi Israel har mer enn nok utfordringer på hjemmebane, har landets makthavere ingen tradisjon med å gå inn og «rydde» i andre lands konflikter, sier forskeren.

Unntaket er dersom den jødiske befolkningens sikkerhetssituasjon er truet.

– Det er den jo i Ukraina, men det er nesten umulig for Israel å håndtere, fordi de da vil få store problemer med Russland.

– Det er jo litt Israel i et nøtteskall: De ligger så lavt de overhodet kan, og spiller på så mange hester de bare klarer, sier Røislien, som er ansatt i Cyberforsvaret.

Retorikk

Også Putin har opplevd en baksmell som følge av retorikken sin.

Han har gjennom årene opparbeidet seg en tilhengerskare i flere jødiske samfunn, blant annet gjennom lover mot antisemittisme og erstatninger til jøder som ble forfulgt under kommunistregimet i Sovjet.

I sin egen biografi trekker han også frem flere jødiske personer som viktige i livet hans, deriblant bryte-treneren, tysklæreren og naboene da han vokste opp.

Putin brukte også jødenes mange etnisiteter og kultur, men samling som ett folk, som et eksempel på hvorfor russerne og ukrainere egentlig bare er ett folk, da han holdt sin årlige spørretime i fjor.

Men den fremtredende russiske rabbineren Berel Lazar, ofte kalt «Putins rabbiner», tok 2. mars avstand fra krigen.

Israel opplever nå også et økende press på ta et tydeligere standpunkt om å støtte Ukraina, både uten- og innenfra.

Navnet til Putin er fjernet fra den populære puben Putin Pub i Jerusalem. Puben heter nå Zelensky Pub, ifølge Newsweek.

NØDHJELP: Eugene Levin viser frem kasser med mat og aggregater, som strømmer til synagogen fra Israel og USA. Men Ukraina får enn så lenge ikke militær hjelp fra Israel, som forsøker å balansere sine bånd til Russland og USA.

Ønsker hjelp

Tempelrommet i Lviv er fylt med et hundretalls esker. Noen av dem har radiatorer i seg. De fleste er fylt med mat.

Nødhjelpen er sendt fra jødiske organisasjoner i USA og Israel, samt en kristen organisasjon i Israel.

Men våpen får Ukraina foreløpig ikke fra Israel. De vil heller ikke være med på sanksjoner mot Russland.

– Israel er ikke glad i sanksjoner, fordi regjeringen vet at mange nasjoner også ønsker sanksjoner mot Israel, på grunn av deres behandling av palestinerne. Så dersom Israel åpner opp for sanksjoner vil det kunne ramme dem selv, også, forklarer forsker Røislien.

Israel har også unnlatt å selge Ukraina spionprogrammet Pegasus – ifølge New York Times av frykt for å forrykke balansen landet forsøker å opprettholde til Russland.

– Jeg ønsker at Israel skal hjelpe, men det bor jøder i både Russland og Ukraina. Jeg forstår at hvis Israel hjelper, så vil russiske jøder kunne få problemer, sier Levin.