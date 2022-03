Andrew Bailey her fra en pressekonferanse i november i fjor.

Englands sentralbanksjef advarer mot skyhøye priser: − Et historisk sjokk

Den engelske sentralbanksjefen, Andrew Bailey, frykter at økt inflasjon koblet med økende energipriser vil føre til tilstander og energipriser som overgår 1970-tallet.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er et historisk sjokk for realinntekten, sa Bailey under et møte som ble avholdt i Brüssel mandag ifølge Reuters.

– Sjokket fra energiprisene i år vil bli større enn hvert eneste år på 1970-tallet, sa Bailey også.

I 1973 og 1974 opplevde vestlige land en veldig oppgang i prisen på olje og bensin som følge av en boikotten fra oljeproduserende arabiske stater.

Ifølge Store Norske Leksikon var den utløsende årsaken til boikotten Yom Kippur-Krigen mellom Egypt, Syria og Israel.

De oljeproduserende arabiske landene i OAPEC-koalisjonen motsatte seg blant annet USA og andre vestlige lands støtte til Israel.

I løpet av perioden mangedoblet prisen på olje seg, noe som førte til at bensinprisen også skøyt i været.

I Norge ble det blant annet innført restriksjoner på privatbilismen, noe mange kanskje husker fra det ikoniske bildet da Kong Olav tok trikken til Holmenkollen i 1973.