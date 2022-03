Andrew Bailey her fra en pressekonferanse i november i fjor.

Englands sentralbanksjef advarer mot skyhøye energipriser: − Et historisk sjokk

Den engelske sentralbanksjefen, Andrew Bailey, frykter at økt inflasjon koblet med økende energipriser vil føre til tilstander som overgår oljekrisen på 1970-tallet.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er et historisk sjokk for realinntekten, sa Bailey under et møte som ble avholdt i Brüssel mandag ifølge Reuters.

– Sjokket fra energiprisene i år vil bli større enn hvert eneste år på 1970-tallet, sa Bailey også.

I 1973 og 1974 opplevde vestlige land en veldig oppgang i prisen på olje og bensin som følge av en boikotten fra oljeproduserende arabiske stater.

Ifølge Store Norske Leksikon var den utløsende årsaken til boikotten Yom Kippur-krigen mellom Egypt, Syria og Israel.

De oljeproduserende arabiske landene i OAPEC-koalisjonen motsatte seg blant annet USA og andre vestlige lands støtte til Israel.

I løpet av perioden mangedoblet prisen på olje seg, noe som førte til at bensinprisen også skjøt i været.

I Norge ble det blant annet innført restriksjoner på privatbilismen, noe mange kanskje husker fra det ikoniske bildet da kong Olav tok trikken til Holmenkollen i 1973.

SYMBOL: Kong Olav ble et symbol på norsk folkelighet da han tok trikken under oljekrisen.

Den engelske sentralbanksjefen mener derimot prisøkningen vil kunne bli enda høyere i denne omgang.

Krig og konflikt utgjør en del av bakteppet for høye priser og inflasjon også denne gang.

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har en rekke Europeiske land gått inn for å gjøre seg mindre avhengige av russisk gass.

Tidligere i mars la EU-kommisjonen frem en plan som har som mål å kutte importen av russisk gass med to tredjedeler i løpet av 2022.

Nederland har blant annet meldt at de vil doble sin kapasitet for havvind innen 2030. Fredag la USA og EU frem en ny plan for å bli uavhengig av russisk gass.

Forrige uke krevde Russland på sin side at europeiske land som kjøper gass må betale i russisk valuta.