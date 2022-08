Festet med den finske statsministeren: − Ufarlig kveld

Festvideoen av den finske statsministeren Sanna Marin (36) førte til flere pressekonferanser og en narkotikatest. En av festdeltagerne går hardt ut mot anklagene.

Videoen som ble lekket onsdag viser statsministeren som fester med flere personer på et privat arrangement.

I videoen kan man høre snakk om «meljeng» som i denne sammenheng kan tolkes som pulver eller et rusmiddel.

Det førte til at Marin torsdag holdt en pressekonferanse for å svare på spørsmål om hun bruker narkotika. Hun har også tatt en narkotikatekst, og resultatet vil være klart innen en uke. Marin beskriver anklagene om bruk av narkotika for urimelige.

FESTVIDEO: Den mye omtalte videoen førte til at Marin holdt flere pressekonferanser hvor hun blant annet måtte svare på spørsmål om hun har brukt narkotika.

– Danset og hadde det gøy

En som var med på festen var 29 år gamle Janita Autio. Hun er fotograf og influencer i Finland.

Lørdag la hun ut et innlegg på Instagram hvor hun kommenterer reaksjonene etter at videoen ble lekket til allmennheten.

– Jeg er skikkelig sjokkert over oppstyret vi har havnet i. Det var en ufarlig kveld hvor folk danset og hadde det gøy. En av sommerens morsomste kvelder, som har fått urimelige konsekvenser i etterkant, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Hun legger til at hun aldri har brukt narkotika og at beskyldningene oppleves som urettferdige.

– Videoene ble filmet i det private rom og alle involverte parter var klar over filmingen av videoene og publiseringen av dem på en privat konto. Etter min mening inneholder ikke videoene noe som kan rettferdiggjøre brudd på opphavsrett og brudd på personvernet. Jeg har ikke delt dem med mediene.

Alltid tilgjengelig

I etterkant av at videoen ble lekket fikk Marin spørsmål om hun var i stand til å utføre oppdragene hun er satt til å gjøre som statsminister.

– Jeg hadde ingen arbeidsmøter den helgen, jeg hadde det på mandag. Jeg hadde fri og brukte den med mine venner og gjorde ikke noe ulovlig, sa hun.

– I hele min statsministerperiode har det ikke vært situasjoner der det har oppstått en plutselig situasjon midt på natten, som jeg måtte stille opp på. Heller ikke i denne situasjonen, sa Marin og understreket at hun alltid var tilgjengelig.

På spørsmål om hun stoler på vennene sine, svarte hun ja, men at det føltes bittert at videoen ble offentliggjort.

I desember i fjor fikk Marin kritikk for å feste under pandemien.