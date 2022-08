OKKUPERT: En vakt med russisk flagg står utenfor atomkraftverket i Zaporizjzja

– Så galt som det kan få blitt

Torsdag meldes det om flere kamper ved atomkraftverket i Zaporizjzja. Bellona-leder Frederic Hauge følger situasjonen med uro.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det statlige ukrainske energiselskapet Energoatom melder torsdag ettermiddag at atomkraftverket ble beskutt av russiske styrker.

Russland mener på sin side at det er Ukraina som har skutt mot atomkraftverket.

Ingen skal ha blitt skadet og situasjonen ved anlegget er under kontroll, opplyser energiselskapet. Ifølge russiske talspersoner er strålingsnivåene normale.

Zaporizjzja-kraftverket er Europas største atomkraftverk, og ligger i byen Enerhodar, sørøst i Ukraina. Det har vært okkupert av russiske styrker siden mars.

– Dårlig beskyttet

– En krigssituasjon her er så galt som det kan få blitt, sier leder for miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge.

Stiftelsen har i tre tiår arbeidet i Russland og Ukraina blant annet med å belyse temaer rundt atomsikkerhet og miljøforurensning.

BEKYMRET: Bellona-leder Frederic Hauge har stor kjennskap til atomkraftverk i Ukraina. Han ser med bekymring på det som utspiller seg.

I tillegg til seks reaktorer, der minst to antas å være operative, skal det være lagret en betydelig mengde brukte brenselsstaver i kjølebassenger.

– Disse lagrene er dårlig beskyttet. Faren for en ukontrollert situasjon med reaktorene er åpenbart langt større så lenge det er en krigssituasjon. Også med tanke på faren for at personell på kraftverket gjør feil. Det er ikke bra.

Hauge mener en ulykke med brann i kraftverket vil få ringvirkninger langt forbi nærområdet. Kraftverket ligger langs Dnipro-elven.

– Hvis det begynner å brenne må du hente vann, sannsynligvis fra elven. Det er ikke bare å få gjort i en krigssituasjon. Deretter vil det renne masse slukkevann nedover til de mest fruktbare jordbruksområdene i verden.

FN advarer mot katastrofe

FNs generalsekretær António Guterres ber i en uttalelse torsdag om at både Russlands og Ukrainas militære styrker stanser militær aktivitet ved og rundt atomkraftverket.

– Vi må være klare over at enhver potensiell skade på Zaporizjzja eller andre atomanlegg i Ukraina, eller andre steder, kan føre til katastrofale konsekvenser, sier Guterres.

Torsdag er Zaporizjzja tema for et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd.

– I stedet for en nedtrapping, har vi dessverre fått meldinger om flere dypt bekymringsfulle hendelser de siste dagene. Dersom dette fortsetter, kan det føre til en katastrofe, sier Guterres i forkant av møtet, ifølge NTB.

Flere ganger har det vært gjenstand for beskyldninger fra både ukrainsk og russisk side om angrep.

Ukraina og blant andre USA påstår at Russland har gjort kraftverket til en militærbase som brukes til å angripe ukrainske styrker – i visshet om at ukrainerne ikke våger å angripe tilbake.

Den russisk-utpekte ledelsen i regionen hevder, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS, at Ukrainske styrker bevisst prøvde å ødelegge lagringsanlegg for kjernefysisk avfall.