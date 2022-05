TOPPMØTE: USAs president Joe Biden er en varm tilhenger av Nato-medlemskap for Finland og Sverige. Ett døgn etter at landene leverte sine Nato-søknader, tok Biden imot president Sauli Niinistö og statsminister Magdalena Andersson i Det hvite hus. Her er de på vei til å møte pressen i Rosehagen.

Diskuterer våpeneksport: Slik kan USA hjelpe Sverige og Finland inn i Nato

USAs president Joe Biden kan komme Sverige og Finland til unnsetning og kanskje løse Nato-floken. Det sier flere eksperter på internasjonal våpenhandel, som VG har snakket med.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opprettholdt sin motstand mot medlemssøknadene til Nato fra Sverige og Finland. Erdogan krever at Sverige kutter relasjonen til kurdiske organisasjoner som Tyrkia har terror-listet.

Tyrkias protester har utløst hektisk diplomatisk aktivitet både i Nato og mellom Tyrkia, Sverige, Finland - og nå også USA.

Den finske presidenten Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson er torsdag ettermiddag i møte med USAs president Joe Biden i Washington.

– Finland og Sverige vil gjøre Nato sterkere, de møter alle Natos kriterier og litt til. I dag er det ingen tvil om at Nato er mer relevant enn noen gang, sa Joe Biden da han ønsket dem velkommen.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at Sverige vil oppgi sine restriksjoner på våpeneksport til Tyrkia, så lenge andre EU-land som også er medlemmer i Nato, fortsatt holder igjen, sier Pieter Wezeman, seniorforsker ved SIPRI, det svenske fredsforskningsinstituttet, til VG.

– Hvordan USA hjelpe Sverige og Finland i striden med Tyrkia, for å åpne veien til Nato-medlemskap?

– Jeg vil ikke bli overrasket om de vil bruke forhandlingene om salg av nye F-16 til Tyrkia, til å løse floken om Nato-medlemskapet. Det vil være lettere for USA å la Tyrkia få kjøpe forrige generasjons kampfly, enn det vil være for Sverige å gi etter for Tyrkias krav om å fjerne våpeneksportforbudet, sier Wezeman.

Nato-sjef Jens Stoltenberg håper at Tyrkias innsigelser mot medlemssøknadene fra Sverige og Finland er avklart innen uker.

– Vårt mål er å få dette raskt avklart. Det er ikke uvanlig i Nato at det er uenighet før store beslutninger. Men vi har lang erfaring med å sette oss ned og finne løsninger, sa Stoltenberg i København torsdag ettermiddag.

Les også Kilder til VG: Nato-topper uforberedt på Erdogans protest BERLIN (VG) Den tyrkiske presidentens motstand mot svensk og finsk medlemskap i Nato kom som en overraskelse internt i…

– USA må levere

– Det Tyrkia vil ha av lettelser i våpenhandel fra Sverige og Finland, er det trolig USA som må levere, sier seniorforsker på Prio, Nicholas Marsh.

På det norske fredsforskningsinstituttet følger han internasjonal våpenhandel tett.

– Tyrkia har lagt tungt press på Sverige og Finland for å endre et veldig strengt eksportregime på våpen. En mulig løsning er at landene kan gi Tyrkia en erklæring som kan lempe noe på sin egen praksis. Men for meg fremstår det som om Tyrkia bruker Sveriges og Finlands Nato-søknader som pressmiddel for å få kjøpt våpensystemer fra USA, sier Marsh til VG.

Den amerikanske kongressen vurderer nå forslag om å selge helt nye kampfly av typen F-16 til Tyrkia.

Tyrkia hadde avtalt med USA å kjøpe F-35, den nyeste generasjonen av amerikanske kampfly, som blant andre Norge nå anskaffer. Men Tyrkia ble kastet ut av F-35 programmet etter at president Erdogan bestemte seg for å kjøpe det russiske luftvernsystemet S-400.

LØSNINGEN? Her tar et eldre norsk F-16 kampfly av fra Bodø flystasjon. Norge har nå tatt flytypen ut av bruk til fordel for siste generasjons kampfly av typen F-35.

Sverige var strengest

I 2019 forsøkte den svenske regjeringen å overtale EU til å innføre forbud mot våpensalg i Tyrkia. Resultatet ble en noe utvannet uttalelse fra EUs utenriksministre om å vise tilbakeholdenhet med våpeneksport til land som står i regionale konflikter, eller hvor det er risiko for menneskeretts-brudd.

– EUs vedtak fra 2019 er ikke et forbud mot eksport, men en anbefaling til medlemslandene. Den er blitt tolket ulikt i ulike EU-land, men knapt noen EU-land innførte så strenge regler som Sverige, sier Nicholas Marsh til VG.

Sverige har siden videreført sin knallharde linje mot Tyrkia: Som eneste EU-land opphevet Sverige i 2019 alle eksporttillatelser til Tyrkia, som tidligere som var gitt den svenske våpenindustrien.

De årlige rapportene om våpeneksport til den svenske Riksdagen, viser at regjeringen i Stockholm ikke har tillatt våpeneksport til Tyrkia etter dette. Både i 2020 og 2021 var det full stopp. våpeneksport fra Sverige til Tyrkia.

23 søknader fra svensk næringsliv om å eksportere militært materiell til Tyrkia, ble blankt avslått i årene mellom 2016 og 2020.

– Det er trolig lettere for Sverige å gi noe etter på eksportforbudet, enn å åpne for å forhandle med Tyrkia om status for kurderne i Sverige, sier Nicholas Marsh.

Norge: Stoppet søknader

Nato-landet Norge har også eksport-begrensninger på salg av militært materiell til Tyrkia. De er ikke ulik Sveriges strenge regler:

«Utenriksdepartementet besluttet høsten 2019 at det på bakgrunn av Tyrkias militære operasjoner i det nordlige Syria ikke ville bli behandlet nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og såkalte flerbruksvarer til militært bruk til Tyrkia. Dette falt i tid sammen med at EU og Sverige fattet liknende beslutninger», skriver Mari Bangstad, kommunikasjonsrådgiver i UD, i en epost til VG.