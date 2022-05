VALGVINNER: Den tidligere presidenten, Hassan Sheik Mohamud, ble søndag gjenvalgt i Somalia. Her er han avbildet med den avtroppende presidenten med kallenavn, Farmajos.

327 personer fikk stemme da Somalia fikk ny president

Etter å ha utsatt valget i ett år, har Somalia nå fått ny president.

Av Intisaar Ali

Byen Mogadishu, som er Somalias hovedstad, var nedstengt på grunn av frykt for angrep da valget ble holdt søndag kveld.

Landet har opplevd mye uroligheter den siste tiden.

Dette valget ble utsatt fordi den tidligere presidenten, Mohamed Abdullahi Mohamed, forlenget sin egen president periode.

Han er også kjent som «Farmajos» fordi han visstnok skal være glad i italiensk ost.

Han trosset kritikken og forlenget presidentperioden på grunn av striden om prosedyrene, noe som utløste spenninger og sammenstøt mellom forskjellige politiske grupperinger, skriver NTB.

STENGT NED: Folk i den somaliske hovedstaden, Mogadishu, fikk beskjed om å holde seg hjemme. Byen var bevoktet av soldater og politi.

Ny president er tidligere president

I en flyhanger på flyplassen i hovedstaden ble vinneren utnevnt søndag kveld.

Vinneren er Hassan Sheik Mohamud. Han var president i landet ifra 2012 til 2017.

Den tidligere presidenten representerer Fred- og utviklingspartiet. I 2013 mente magasinet «Time» at han var en av 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.

De mente han kjempet imot en ødeleggende klanbasert politikk til fordel for tiltak som bekjempet korrupsjon og at han jobbet for en nasjonal forsoning i landet.

På talerstolen sa den nye presidenten:

– Vi må gå videre, vi trenger ikke å bære noe nag. Vi trenger ingen hevn, skriver Reuters.

KUN MEDLEMMER: Et medlem av parlamentet i Somalia benyttet seg søndag av sin stemmerett.

Ikke alle fikk stemme ved valget

Kun landets 328 parlamentariske medlemmer fikk lov til å stemme. De er medlemmer av nasjonalforsamlingen.

De som sitter i parlamentet representerer forskjellige klaner i landet. Somalia er et land der klan-mentaliteten styrer livene til mange.

Det vil si at den vanlige menn og kvinner ikke får lov til å stemme ved valget. Det har de ikke gjort på 50 år, skriver Aljazeera.

Derfor er det mange som mener at valget i Somalia ikke er et demokratisk valg, blant annet Halima Ibrahim. Hun er styreleder i den uavhengige valgkommisjonen i landet.

– Hvis hver person hadde hatt én stemme, hadde ikke de fleste av dem som er valgt i dag hatt noen sjanse til å bli gjenvalgt. Det skremmer dem. Derfor vil de ikke gi den somaliske befolkningen rett til å stemme, sier Ibrahim til Bistandsaktuelt.

SULT: Mange sliter allerede i Somalia som følge av mangel på mat og vann, inkludert barn. Flere tror dette vil bli verre.

Sult og terror

Somalia er preget av den verste tørken på flere tiår. Ifølge Flyktninghjelpen kan 1,4 millioner mennesker bli drevet på flukt som følge av mangel på mat.

Unicef tror at 4,6 millioner vil mangle mat i løpet av mai. Denne situasjonen har forverret seg på grunn av krigen i Ukraina. Mange afrikanske land er avhengige av blant annet hveten, de før har kjøpt fra Ukraina, men som nå ikke kommer inn i landet.

I tillegg blir Somalia stadig rammet av terrorangrep utført av terrorgruppen Al-shabab.

I mars angrep de parlamentet under en høring. Seks personer mistet livet. Denne måneden gikk de til angrep på soldater fra Den afrikanske union.

Ifølge BBC skal to biler fylt med eksplosiver kjørt inn i området hvor soldatene var. Senere skal det flere skudd ha blitt avfyrt. Rundt 170 soldater mistet livet i angrepet.

Dette er noen av problemstillingene om vil møte den nye presidenten.