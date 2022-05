NATO: Tyrkias president Tayyip Erdogan har varslet at han ikke vil godkjenne Finland og Sveriges Nato-søknader.

Tyrkia har hatt samtaler med Finland og Sverige

Lørdag ettermiddag har Tyrkias president snakket med både Sverige og Finland om deres Nato-søknader. Også Natos Jens Stoltenberg har snakket med Erdogan i dag.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Nå nettopp

President Tayyip Erdogan uttaler seg igjen om hva han krever for at Tyrkia skal godkjenne Sverige og Finlands Nato-søknader.

Erdogan har i dag snakket med Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistöhar over telefon.

Erdogan sier han krever konkrete grep fra Sverige angående deres Nato-søknad, melder Reuters.

Til Finland sier Erdogan at å overse terrororganisasjoner ikke hører til det å være medlem av alliansen.

Sverige og Finland leverte sine søknader om å bli en av alliansen 18. mai. Det tok ikke lang tid før Erdogan gikk ut og sa at han ikke ville godkjenne at de blir medlemmer.

– Åpen og direkte samtale

Også Finlands president Sauli Niinistöhar har snakket med Erdogan lørdag. De skal ha hatt en åpen og direkte samtale, ifølge Reuters.

– Jeg sa at som Nato-allierte vil Finland og Tyrkia forplikte seg til å sikre hverandres sikkerhet, og dermed vil forholde vårt bli sterkere, twiteret Niinisto etter samtalen.

Erdogan skal ha sagt til Finlands president at å overse terrororganisasjoner ikke passer med et Nato-medlemskap. Niinisto sa i den samme samtalen at de fordømmer alle former for terrorisme.

Generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg skriver på Twitter at han også har snakket med Erdogan lørdag.

– Vi er enige om at sikkerhetshensynet til alle allierte må tas i betraktning og at samtalene må fortsette for å finne en løsning, skriver han på Twitter.

SØKNAD: Jens Stoltenberg tok imot Finland og Sveriges Nato-søknader 18. mai.

Krav til Finland og Sverige

Tyrkia har en liste med 33 terrormistenkte personer, som landet forgjeves har forsøkt å få utlevert fra Sverige og Finland.

Erdogan sier at utlevering av «terrorister» er et av hans vilkår for å støtte de to landenes Nato-medlemskap.

Presidenten hevder Sverige en «frihavn for terrorister», og har en rekke krav som handler om å terrorstemple, utvise og bryte kontakt med kurdiske grupperinger i Sverige.

Kravene retter seg spesifikt mot det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA.