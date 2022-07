Mistet kone og to barn i flyulykke: Pappa hevnet seg på flygeleder

71 mennesker mistet livet da to fly kolliderte i lufta i 2002. Et og et halvt år senere skal ulykken kreve nok et menneskeliv i en hevnaksjon fra en far.

Bendik Reed Årvik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

1. juli 2002: Det nærmer seg midnatt over den lille byen Überlingen i Sør-Tyskland.

36.000 fot over bakken sitter 46 ungdommer på et fly fra Moskva til Barcelona, på vei til skoletur.