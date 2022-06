FLYTYPE: En Boeing 737 MAX 10-maskin parkert i Seattle, hvor Boeing-hovedkvarteret ligger.

Flere nødsituasjoner - Boeing 737 Max skal granskes igjen

Minst seks nødsituasjoner i luften og titalls startforbud. Det er fasiten for den ulykkesrammede flytypen Boeing 737 Max etter at amerikanske luftfartsmyndigheter FAA ga klarsignal til å fly igjen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Australske ABC.

Tallene stammer fra en rapport fra piloter i det første året etter at flytypen fikk lov til å lette igjen sent i 2020.

Tidligere Boeing-ansatte og FAA, Federal Aviation Administration, karakteriserte nødssituasjonene som alvorlige med mulighet for å ende i tragedie, noe det altså heldigvis ikke gjorde.

Blant det som er rapportert er motorer som stanser, og piloter som delvis mister kontroll over flyet.

En United Airlines-pilot varslet mayday etter at systemet som kontrollerer flyets stabilitet og høyde sluttet å fungere.

En etterforsker for amerikanske luftsikkerhetsmyndigheter, NTSB, bekrefter overfor ABC at kongressen har bedt om en gransking av Boeings rutiner for kvalitetskontroll. Granskingen skal inkludere gjennomgangen av produksjonen av Boeing 737 MAX-fly.

VRAKRESTER: Deler av Lion Air-flyet som styrtet i havetg 5. november 2018 blir hentet opp.

Europeiske luftfartsmyndigheter ga flytypen tommelen opp for flyginger i Europa igjen i januar 2021.

Flyene ble satt på bakken etter to ulykker som krevde til sammen 346 menneskeliv i 2018 og 2019.

189 mennesker mistet livet etter at en Boeing 737 Max-maskin fra Lion Air styrtet i Indonesia. Feil med manøvreringssystemet MCAS, manglende trening og feil vedlikehold er blant årsakene til at flyet styrtet.

157 mennesker, blant dem norske Karoline Aadland (28), mistet livet da Ethiopian Airlines styrtet rett etter avgang fra Addis Abeba 10 mars 2019.

Også her var MCAS-systemet en årsak til styrten.

En måned etter at Lion Air-flyet styrtet i Indonesia konkluderte FAA med at dersom feilen ikke ble ordnet vil det resultere i krasj hver annet eller tredje år, skriver Seattle Times. FAA lot MAX fly videre, mens Boeing rettet hva man trodde skulle være en enkel software-feil, før en ny fatal krasj kom bare fire måneder senere.

Boeing betalte 500 millioner dollar til de pårørende etter ulykkene, etter at en senatsrapport kom med en knusende dom mot selskapet i desember 2020.

Boeing 737 MAX-serien består nå av fire forskjellige typer, 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9 og 737 MAX 10. Sistnevnte har størst kapasitet med maksimalt 230 passasjerer, ifølge Boeing.com.