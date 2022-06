Tilhengere av Donald Trump inne i kongressen i Washington D.C, etter at de hadde stormet bygningen.

Assistent forteller om dagene før Kongress-stormingen: − Følte meg redd og nervøs

Assistenten til Donald Trumps tidligere stabssjef, Mark Meadows, forteller i en høring at sjefen hennes advarte mot at «ting kan bli veldig stygt den 6. januar».

– Den kvelden var den første gangen jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar, sa Cassidy Hutchinson i en ekstrahøring hos 6. januar-komiteen i den amerikanske kongressen tirsdag.

Hun var assistent til tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows.

Komiteen, som ble opprettet som følge av stormingen av kongressen i Washington D.C. i USA 6. januar 2021, og har tirsdag innkalt til en ekstra høring for å spørre ut den 25 år gamle tidligere assistenten til Meadows.

Høringen kom som en overraskelse for mange, og skulle omhandle nylig innhentede beviser og vitneforklaringer, skriver The Washington Post.

Hutchinson innledet høringen med å fortelle at hun hadde hatt en samtale med Trumps advokat Rudy Giuliani, hvor Giuliani hadde spurt henne om hun gledet seg til 6. januar. Hutchinson fortalte at Guiliani sa at presidenten kom til å se mektig ut.

2. januar skal Hutchinson ha spurt Meadows om hva Giuliani mente.

– Da svarte Meadows noe à la «ting kan bli veldig stygt 6. Januar», fortalte Hutchinson til komiteen.

Hutchinson skal ha hatt hyppig kontakt med og tilknytning til både Meadows og Donald Trump i dagene før og etter angrepet på kongressen. Hun har tidligere fortalt at Meadow ble advart om farene den dagen tilhengere av Donald Trump planla å storme kongressen. Hutchinson vitnet på nytt under tirsdagens høring.

– Jeg husker å ha hørt ordene «Oath Keeper» og «Proud Boys» når det nærmet seg 6. Januar, når Giuliani var i nærheten, sa Hutchinson.

Cassidy Hutchinson under en høring 23. juni.

Hutchinson sier at hun skal ha hørt Trump si noe slikt som: «Jeg bryr meg ikke om at de har våpen. De er ikke her for å skade meg, slipp folket mitt inn. De kan marsjere til kongressen.»

Rådgiver i Det hvite hus Pat Cipollone skal ha fortalt Hutchinson den 6. Januar noe tilnærmet «Vær så snill å sørg for at vi ikke drar til kongressen. Vi kommer til å bli siktet for enhver forbrytelse om vi lar dette skje.»