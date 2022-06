Britiske myndigheter: Russisk rakettangrep mot kjøpesenter kan ha truffet feil

Angrepet mot kjøpesenteret i Krementsjuk kan skyldes dårlige presisjonsvåpen og målretteplanleggere, ifølge britisk etterretning.

Minst 20 mennesker er drept og 59 skadet, etter at russiske styrker tirsdag avfyrte raketter mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk. Ukrainske myndigheter anslår at mellom 200 og 1000 sivile skal ha oppholdt seg her under angrepet.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har publisert en video på Twitter av det som skal være rakettangrepet:

Russland har på sin side hevdet at raketten slo ned i et våpenlager nær kjøpesenteret, og at kjøpesenteret deretter tok fyr, ifølge NTB.

I en videotale, motstrider president Volodymyr Zelenskyj Russlands påstander om at raketten ikke slo direkte ned i kjøpesenteret:

– I dag ønsker jeg å avslutte denne talen med bevis, slik at ingen våger seg på å drive med lureri om rakettangrepet mot kjøpesenteret i Krementsjuk, sier Zelenskyj i talen, før det spilles av en video av det som skal vise det russiske rakettangrepet.

– Den russiske raketten traff dette spesifikke målet. Med hensikt. Selvsagt var det ordren. Det er opplagt at russiske mordere mottok koordinater for denne raketten. De ønsket å drepe så mange som mulig i en fredelig by, på et vanlig kjøpesenter.

Vladimir Putin sier i en kommentar til angrepet mot kjøpesenteret til det russiske nyhetsbyrået Interfax, onsdag kveld, at Russland ikke skyter mot sivile mål.

Kan ha truffet feil

I sin daglige krigsoppdatering onsdag, skriver det britiske forsvarsdepartementet at det er en «realistisk mulighet» for at rakettangrepet var ment å treffe et annet mål i nærheten.

– Russlands unøyaktighet i å gjennomføre langdistanseangrep har tidligere resultert i masseulykker med sivile havarier, skriver departementet og viser til da to raketter traff togstasjonen i byen Kramatorsk i april.

TOTALTSKADD: En dagligvarebutikk på kjøpesenteret i Krementsjuk er totalt ødelagt etter rakettangrepet.

Russlands mangel på moderne presisjonsangrepsvåpen, i tillegg til mangel på kompetanse hos målretteplanleggere, vil dermed høyst sannsynlig føre til ytterligere sivile tap, skriver de.

Ifølge britisk etterretning, er det «nesten sikkert» at Russland vil fortsette å gjennomføre lignende angrep, for å forsøke å hindre gjenforsyning av ukrainske frontlinjestyrker.

Fremskritt i øst

Russland fortsetter å gjøre fremskritt øst i Ukraina. Ifølge Institute for the study of war (ISW), fortsetter russiske styrker å starte angrepsoperasjoner sør og sørvest for byen Lysychansk like ved Severodonetsk.

Russiske styrker skal de siste ukene ha kommet nærmere overtagelse av Severodonetsk, som er en av Donbas viktigste byer.

Tjenestemenn fra Luhansk People's Republic (LNR) har hevdet at ukrainske styrker hadde begynt å trekke seg ut av Lysychansk, men dette er ikke bekreftet.

ISW skriver at Russlands fremdrift i byen videre, kan avhenge av deres evne til å hente inn kampkraft fra styrkene som deltok i slaget ved Severodonetsk.

– De gjenværende russiske styrkene i Severodonetsk må krysse Siverskyj Donets-elven inn i Lysychansk fra Severodonetsk, for å delta videre i den russiske offensiven. Denne bevegelsen kan ta litt tid siden russerne ødela de tre hovedbroene over elven nær byen.

Også nord i landet, har russerne begynt å trappe opp. Tre måneder etter at Russlands styrker trakk seg ut av Kyiv, ble det i helgen meldt om flere eksplosjoner i hovedstaden.