FLAMMER: Bygninger og biler ble stukket i brann da opprøret mot kasakhanske myndigheter startet søndag kveld.

Kasakhstan: Har tatt over kontrollen på flyplassen

Demonstranter i Kasakhstan skal ha tatt over kontrollen av den internasjonale flyplassen i Almady onsdag kveld. NUPI-forsker kaller utviklingen for «urovekkende».

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Slike opptøyer som vi nå ser i Kasakhstan kan lett få sin egen dynamikk som det er vanskelig å stoppe, sier forsker og sentralasia-ekspert Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, til VG.

Han sier at demonstrasjonene og opprøret har spredt seg langt raskere enn det de fleste har ville trodd på forhånd og at det nå foregår over hele landet, ikke bare i sørvest i landet hvor det hele startet.

Høyere drivstoffpriser skal ha vært gnisten som antente et folkeopprør mot regjeringen og presidenten i Kasakhstan søndag kveld.

– Det er tydelig at dette traff en bredere misnøye med utviklingen i landet. Myndighetene har svart med å erklære og som når har ført til unntakstilstand, sier Blakkisrud.

Minst åtte personer fra landets sikkerhetsstyrker er døde som følge av massedemonstrasjonene, ifølge innenriksdepartementet, som også melder om 317 skadede.

Se video fra demonstrasjonene:

En lokal journalist sier til CNN at rundt 10.000 demonstranter tok del i opptøyene tirsdag kveld, som kulimerte i at administrasjonsbygningen utenfor borgermesterens kontor i den økonomiske hovedstaden Almaty ble satt fyr på. Flammer og røyk ble sett komme ut av bygningen.

Demonstrantene var væpnet med steiner, stokker, pepperspray og Molotov-cocktails, ifølge opplysninger fra innenriksdepartement.

Opprøret skal ha spredt seg til tre kasakhstanske byer og onsdag gikk president Kassym-Jomart Tokajev ut på TV fortalte at statsministeren var gått av og en nye innsatt og at situasjonen var under kontroll.

DRAMATISK: Røyk og flammer sto ut administrasjonsbygningen i Kasakhstans største by Almaty. Bygningen huser også borgermesterens kontor.

– Som president er jeg forpliktet til å beskytte våre innbyggeres fred og trygghet, og for å sørge for Kasakhstans integritet, sa Tokajev i TV-talen.

Presidenten forsikret offentligheten om at han hadde tatt kontroll over landets sikkerhetsråd, angivelig for å utelukke spørsmål om rollen den tidligere presidenten, Nursultan Nazarbajev, kan ha spilt i situasjonen som ledet opp til dramatikken i Kasakhstan tirsdag og onsdag.

– Kasakhstan har så langt har vært en politisk og økonomisk suksesshistorie i en ellers så ustabil region. Den forrige presidenten, Nazarbajev, som satt ved makten fra slutten av sovjetperioden fram til 2019, drev det man kan kalle en autoritær moderniseringspolitikk, sier Blakkisrud, og fortsetter:

– Det er ofte vanskelig for slike autoritære ledere å sikre en smidig maktovertagelse, men det så lenge ut som at Nazarbajev hadde lyktes med det. Nå ser det imidlertid ganske urovekkende ut for regimet.

PROTEST: Demonstrantene kom i lastebiler til ulike steder i tre av de store byene i Kasakhstan.

Kasakhstans president har onsdag kveld bedt en Moskva-støttet sikkerhetsallianse om hjelp til å slå ned det han omtaler som en «terrortrussel»:

I en TV-tale henvendte han seg til Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), som er en militær allianse mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Der ba han om hjelp til å dempe massedemonstrasjonene i landet, som han mener utgjør en «terrortrussel». Ifølge Tokajev ledes demonstrasjonene av terroristgjenger med trening fra utlandet. Tokajev opplyste samtidig om at han har satt inn væpnede styrker fra militæret for å bryte opp demonstrasjonene.