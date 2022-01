VIL SE KONSEKVENSER: Politimann Harry Dunn utenfor Kongressen.

Han forsvarte Kongressen under stormingen: Redd det kan skje igjen

WASHINGTON D.C. (VG) For ett år siden trodde politimann Harry Dunn at han ville bli skutt på arbeidsplassen sin. Nå er han redd for hva som vil skje hvis ingen blir holdt ansvarlig.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Det er skummelt å tenke på at det kan skje igjen, sier den rutinerte politimannen til VG.

Ett år har gått siden Dunn sto i full stridsuniform på toppen av kongressbygningen.

Fra der han sto kunne han se rett ned på flere tusen Trump-supportere og høyreekstreme som ville inn i bygget hvor tidligere visepresident Mike Pence var i gang med å formelt godkjenne presidentvalget.

MED VÅPEN I HÅND: Harry Dunn (rød ring) under stormingen av Kongressen.

Politimannen på over to meter var klar til å beskytte livredde Kongressmedlemmer som gjemte seg mens massene ropte «Heng Mike Pence, heng Mike Pence».

– Jeg forsøker fortsatt å forstå hva som skjedde, sier han på spørsmål om hvordan det siste året har vært for ham.

Øyenvitne

Dunn er en av flere politimenn som har blitt 6. januar-komiteens aller viktigste øyenvitner.

Angrepet har blitt omtalt som «det største digitale åstedet i historien», hvor politiet sitter på over 15.000 timer med videomateriale – mye av det fra stormerne selv.

– Angrepet viste hvor splittet vi er, sier Dunn når han tenker tilbake på den dagen han aller helst bare har lyst til å glemme.

«Et demokrati på vei ut av vinduet»

I dagene etter stormingen var bussplakatene rundt om i hovedstaden, som vanligvis er fulle av reklame, byttet ut med FBIs etterlysninger av gjerningspersoner.

12 måneder senere er 726 tiltalt.

Av disse har 151 så langt sagt seg skyldig.

Den strengeste fengselsstraffen som er gitt er på fem år.

Men fortsatt er det ingen som har blitt holdt ansvarlig for selve angrepet.

ETTERLYST: Bussplakaten henger det bilde av personer som FBI ønsker å komme i kontakt med etter angrepet.

Dunn mener det vil få farlige konsekvenser dersom ikke ansvaret for det største angrepet på det amerikanske demokratiet i moderne tid, plasseres.

– Det vil gjøre det mer troverdig at det kan skje igjen, sier Dunn.

– Og hva med demokratiet?

– Det åpner døren for at den som er sterkest kan gjøre akkurat hva den vil, enten med vold eller ved å spre frykt – og demokratiet forsvinner ut av vinduet.

– Hvis ikke noe blir gjort, er det veien vårt land er på vei, frykter Dunn.

Se VG-fotografens egne bilder fra stormingen i billedgalleriet:

Foto: Thomas Nilsson / VG

«Ingen står over loven»

I midten av desember var et femtitalls dømt, og ikke engang halvparten har fått fengselsstraff.

Men etter at tre føderale dommere konkluderte med at den mest brukte tiltalen – å hindre Kongressens offisielle prosedyrer – er i tråd med Grunnloven, er 6. januar-komiteen svært ivrige etter å få Trumps nærmeste allierte – deriblant stabssjef Mark Meadows – til å vitne.

Flere av presidentens støttespillere har nektet å møte.

Trump ble den første presidenten gjennom tidene som ble stilt til Riksrett to ganger gjennom sin presidentperiode, men han ble frikjent begge gangene.

Siste gang var et forsøk på å holde han ansvarlig for angrepet.

Nye opplysninger, avdekket av 6. januar-komiteen, viser til at Trump skal ha fulgt angrepet direkte på TV-skjermen mens datteren Ivanka Trump ved to anledninger skal ha bedt ham om å gripe inn.

VAR REDD: Dunn har tidligere uttalt til VG at han trodde jeg kom til å bli skutt.

– Ingen står oven loven, sier politimannen med 14 års erfaring.

– Hvordan tror du vanlige amerikaneres rettsoppfatning kan bli når ingen blir holdt som øverste ansvarlig?

– Den vanlige amerikaner vil tenke at «disse menneskene kan komme unna med alt». Men fordi vi også er såpass splittet, vil andre igjen si «de gjorde ikke noe galt».

I timene og dagene etter angrepet fordømte mange det som skjedde, inkludert flere fremtredende republikanske politikere.

Stormingen ble kalt et «angrep på demokratiet».

Men i ettertid ser det ikke ut som alle er like enige i hva som faktisk fant sted den dagen, påpeker Dunn.

– En person med sunn fornuft kan se på bilder og se hva som skjedde, uten å ha en egen mening om det. Hvis man har en mening om fakta, så teller ikke meningen din. Man kan si hva man vil, men fakta er fakta.

– Mange av dem som møtte opp, var hvite nasjonalister. De er rasister, sa Dunn til VG i et tidligere intervju.

Fakta er som følger:

Det er ikke funnet bevis for Trumps påstander om valgfusk

Minst 138 av Dunns kolleger ble såret under angrepet på Kongressen etter at flere tusen Trump-supportere hadde møtt opp i hovedstaden på oppfordring fra den tidligere presidenten

Fem personer som deltok i demonstrasjonen og stormingen mistet livet – enten under stormingen eller rett etter

Det ble påført store materielle skader på bygningen

Det ble oppdaget rørbomber i nærheten av Kongressen

– Tankesettet har ikke endret seg, det eneste som har skjedd er at vi har fått frem hvor splittet landet er. Det er veldig skummelt å miste landet sitt, og det er skummelt å tenke på hvor splittet vi er, sier Dunn.

Sliter med angst

I en fersk kommentar publisert av Washington Posts skriver Dunn hvordan han i etterkant av stormingen har vært plaget av depresjon, PTSD og angst.

– Hva vil du helst at skal skje med de ansvarlige?

– Jeg vil at de skal holdes ansvarlig. Men jeg vet ikke hvordan det ser ut, fordi dette har aldri skjedd før.

I kongressen skal dagen markeres med debatter, taler og et direktesendt program fra CNN.

Natt til onsdag denne uken bestemte Trump seg for å avlyse hans varslede pressekonferansen fra Florida.