VELLYKKET: David Bennet (57) berget trolig livet da han fikk hjertet til en genmodifisert gris. Her er han sammen med kirurg Bartley Griffith.

David Bennet (57) fikk grisehjerte i historisk organtransplantasjon: − Enten å gjøre det eller dø

University of Maryland School of Medicine (UMMC) har gjennomført den første vellykkede organtransplantasjonen mellom et menneske og et dyr.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Dette opplyser universitetet på sine nettsider.

– Det var enten å gjøre det eller dø. Jeg har lyst til å leve. Jeg vet at det er et skudd i blinde, men det er det siste valget mitt, skal Bennet ha sagt dagen før operasjonen, ifølge UMMC.

Etter åtte timer på operasjonsbenken har han nå fått byttet ut hjertet sitt med hjertet til en genmodifisert gris.

57-åringen befant seg i den siste fasen med en alvorlig hjertesykdom, og legene vurderte at det var for risikabelt å gjennomføre en konvensjonell hjertetransplantasjon – delvis fordi det er stor mangel på organdonorer i USA.

Dermed ga det amerikanske legemiddelverket FDA universitetet nødautorisasjon til å gjennomføre den eksperimentelle behandlingen.

Etter tre dager i observasjon ser hjertet ut til å fungere som det skal, ifølge universitetet. De legger til at Bennet vil bli nøye vurdert også de neste ukene.

GJENNOMBRUDD: Operasjonen beskrives som den første vellykkede transplantasjonen mellom et dyr og et menneske.

– Denne operasjonen var banebrytende, og tar oss med ett skritt videre mot å løse krisen med organ-mangel. Det er rett og slett ikke nok menneskehjerter fra organdonorer, sier kirurgen Bartley Griffith.

Ifølge organdonor.gov er det om lag 6000 amerikanere som dør hvert år fordi de ikke mottar organtransplantasjonen de trenger. Hvert år er det også totalt 110.000 som venter i kø.

Det er et velkjent problem at det er vanskelig å få tak i organdonorer, spesielt når det gjelder viktige organer som lunger og hjertet, også her til lands.

Griser deler omtrent 90 prosent av arvestoffet med mennesker. Nettopp derfor mener forskerne at de er aktuelle å bruke som kildedyr i fremtiden.

Flere etiske problemstillinger

På den andre siden er det flere problematiske sider ved såkalt «xenotransplantasjon» – nemlig transplantasjon mellom dyr og mennesker.

De nasjonale forskningsetiske komiteene trekker blant annet frem spørsmålet om hvorvidt det er etisk å basere seg på genmodifisering og kloning av dyr. I tillegg nevner de at overskriding av artsgrensene innebærer en viss risiko for at smittestoffer overføres til mennesker.

GRISEHJERTE: Griser har omtrent 90 prosent av det samme arvestoffet som mennesker.

De trekker også frem at det er flere etiske problemstillinger spesifikt knyttet til å bruke griser som kildedyr:

– Selv om mennesket som moralsk ansvarlig aktør kan tillegges høyere iboende verdi enn dyrene, betyr dette ikke at dyrenes behov ikke har noen verdi. Tvert imot gir menneskets særstilling viktig moralske plikter overfor dyrene, skriver de på nettsidene sine.

– Grisen er et intelligent og sosialt dyr, som knytter seg meget sterkt til moren og kullsøsknene. Produksjon av kildedyr vil både involvere tidlig avvenning fra moren for enkelte grisunger og totalt fravær av moren for andre.