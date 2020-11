FEIRER: Folk i Philadelphia gikk ut i gatene den 7. november for å feire Joe Bidens seier. Foto: REUTERS/RACHEL WISNIEWSKI

Republikansk valgtopp i Philadelphia avviser juksanklager

Republikanerens mann i valgprosessen i Philadelphia avviser anklagene fra Trump-administrasjonen om at det skal ha forekommet juks.

Det sier republikaneren Al Schmidt til den konservative TV-kanalen Fox News.

Schmidt er en av tre personer i Philadelphia som har ansvaret for at valget har gått riktig for seg.

– Fullstendig usant

På onsdag kalte president Donald Trump ham for en RINO (Republican in name only) – eller en republikaner som anses som for liberal av andre i partiet – og hevdet det var «et fjell av korrupsjon og uredelighet» i valgprosessen.

Nå sier Schmidt at det er «fullstendig usant» at valgobservatører ble nektet adgang til lokalene der stemmene ble talt opp.

På spørsmål fra Fox News om det er sant at republikanske valgobservatører ble nektet å følge med på stemmeopptellingen, svarer Schmidt:

– Absolutt ikke. Jeg forsikrer deg at vi har sett mer til observatører fra Det demokratiske partiet og Det republikanske partiet, fra Trump-kampanjen og fra Biden-kampanjen, enn hva vi har sett våre egne familier de siste par ukene.

– I samsvar med loven

Trump-kampanjen har også hevdet at observatørene måtte holde seg på 7,5 meters avstand fra der hvor stemmene ble telt opp. På spørsmål om dette stemmer, svarer Schmidt at det var «en stor operasjon inne» i lokalene.

– Vi har ordnet det slik at observatørene har adgang til å se hva som skjer, sier han og legger til: – Vi har satt det opp helt i samsvar med loven. Og en føderal dommer var enig med oss.

Da han ble spurt om hvorfor noen, som Trump-allierte Corey Lewandowski, ble utestengt fra stemmeopptellingslokalene svarte Schmidt at bare de som bevisst brøt reglene, fikk beskjed om å forlate lokalet.

– De eneste menneskene som ble kastet ut i prosessen var mennesker som visste om regelverket og brøt det med vilje. Du kan for eksempel ikke gå opp og filme stemmesedler som blir åpnet. Det er derfor vi har live kamera 24 timer i døgnet mens vi holder på.

Søksmål i seks delstater

Han legger til at «den største faren» er at amerikanere mister tiltro til valgsystemets integritet.

Donald Trumps advokater har levert inn flere titalls søksmål i seks delstater. I Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona og Nevada forsøker presidenten nå å bruke rettssystemet for å endre Joe Bidens tilsynelatende solide valgseier. Fox News har tidligere meldt at en dommer i Pennsylvania har bestemt at delstaten ikke får telle stemmesedler hvor velgerne måtte levere identitetsbevis og ikke gjorde det innen 9. november. Dette gjelder stemmer som ikke har vært telt hittil og for heller ikke det nåværende resultatet i staten hvor Biden leder med rundt 54 000 stemmer. En prosent av stemmene er fortsatt ikke er telt opp.

Publisert: 13.11.20 kl. 12:06