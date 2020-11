HÅNDARBEID: Ingen av valgmedarbeiderne i Milledgeville, Georgia har vært med på å telle stemmer for hånd før. Foto: Gisle Oddstad

Ny Georgia-opptelling er i gang - for hånd

MILLEDGEVILLE, GEORGIA (VG) Valgmedarbeiderne i Georgia har fått seks dager på seg til å telle opp fem millioner stemmer for hånd. I Milledgeville er det ingen som har gjort det før.

Klokken er 09.00 i Georgia og det tidkrevende arbeidet med å telle på nytt hver eneste avlagte stemme i presidentvalget her i delstaten skal være i gang.

Men i administrasjonshuset for Baldwin fylke følger VG etter fire eldre, lett forvirrede damer, som når klokken er 09.10 fortsatt leter etter rommet der de skal sitte og telle stemmer for hånd.

Verdens øyne er nå rettet mot omtellingen i Georgia, men de som skal utføre den, vet på dette tidspunktet altså fortsatt ikke helt hvor eller hvordan de skal gjøre det.

PANEL: De drøye 18.000 stemmene ligger i bunker på 100 og skal inspiseres og sorteres av ti mennesker. Ved tvil, skal stemmen opp til vurdering av et ekstra panel. Foto: Gisle Oddstad

Tett løp

Den første runden opptelling av stemmer, som i utgangspunktet også skulle være den siste, viste at det er svært tett mellom de to kandidatene Biden og Trump.

Etter at 99 prosent av stemmene fra første opptelling var klare, hadde Biden en ledelse på litt over 14.000 stemmer, som tilsvarer om lag 0,3 prosentpoeng i delstaten med 16 valgmenn.

Georgias innenriksminister fra det Republikanske partiet, Brad Raffensperger, er den som har bestemt at en omtelling må skje, og at den skal foregå for hånd.

PS! Kan bli en omtelling til Etter at resultatene fra denne andre, håndgjorte omtellingen er godkjent, kan den tapende kandidaten be om en ny omtelling per maskin. Fristen for å kreve det, er to dager etter neste onsdag. Vis mer

Avlegger ed

I Milledgeville i Baldwin ønsker en middelaldrende mann i rød – og sortmønstret munnbind de oppmøtte velkommen, og gir en fyldig 40 minutters innføring i hvordan stemmetellingen for hånd skal foregå.

Alle de oppmøtte må først avlegge en ed, som de får utdelt på et papir. Så løfter de høyre hånd og viser håndflaten, og sier i kor « Jeg lover».

Det er 18.535 stemmer som skal telles opp her i Baldwin, som er en av 159 fylker i delstaten Georgia. Beskjeden fra den lokale sjefen er streng: Ingen får lov til å forlate bordet og la stemmesedler ligge alene, og alle typer pauser må koordineres med at stemmeseddelbunker er ferdig.

– Kan jeg få gå på toalettet?, kommer det forsiktig fra en eldre, hvithåret kvinne i joggedress.

De skulle vært seks par ved bordene i lokalet, men én har ikke dukket opp, og dermed er det bare fem par, ti mennesker, som skal gjennomføre opptellingen av stemmene som ligger i et bur fremst i rommet.

INSTRUKSJONER: Todd A.Blackwell leder opptellingen og viser hvordan medarbeiderne skal lese fraværsstemmene. Foto: Gisle Oddstad

Klage fra Trump

President Donald Trump har kommet med anklager om valgfusk i Georgia, og hans leir har krevd omtelling av stemmene.

Likevel har de allerede rukket å klage på omtellingen for hånd allerede.

Trumpkampanjen og Georgias republikanske parti sa torsdag at den planlagte prosessen ikke «tilfredsstiller deres krav til en håndgjennomført omtelling».

I et brev til innenriksministeren skriver de at de har «seriøse innsigelser» mot opplæringen og rådene som er gitt for hvordan dette skal gjøres, ifølge Atlanta News Now.

I brevet skriver republikanerne at de vil at det skal sees nærmere på signaturene på de såkalte «fraværsstemmene», fordi det i år har blitt avvist færre stemmer enn i 2018-valget.

Årsaken til at flere blir godkjent i år, skal ifølge valgkomiteen i Georgia være at reglene er endret, og det ikke lenger kreves at velgerne skriver både fødselsdato og signatur, men kun signatur.

Kaffeflekker

I Baldwin starter de opptellingen med de omdiskuterte fraværsstemmene, som ganske riktig er ekstra krevende å avgjøre, forteller ansvarlig for opptellingen, Todd A.Blackwell til VG.

– Disse sedlene har velgerne selv fylt ut, uten tilsyn, så det er vanskeligere å tolke hva folk mener, pluss at det kan være kaffeflekker på arket eller signaturer på feil sted. De ordinære stemmene ble i år avgitt gjennom vårt helt nye elektroniske stemmegivingssystem, der velgerne bare trykker på en skjerm, og alt blir printet ut på et ark etterpå. Så den standardiserte utfyllingen kan ikke misforstås, sier han.

– Dere hadde helt nye maskiner på plass til dette valget, men nå sitter dere her og teller for hånd. Hva tenker du om det, spør VG?

– Vel…det er jo litt ironisk, da, ler Blackwell.

BEGIVENHETENES SENTRUM: Fylkesadministrasjonshusene i Georgia er gjenstand for internasjonal oppmerksomhet nå. Foto: Gisle Oddstad

Tålmodighetsprøve

Bunker på 100 og 100 stemmesedler legger foran parene på de avlange pultene. Én av dem tar opp stemmen, sier navnet på kandidaten, for eksempel «Trump», og personen ved siden av bekrefter at den tolker det samme, og så blir seddelen lagt i den rette bunken, i dette tilfellet da Trumps.

Ingen av de oppmøtte har vært med på dette før, så det henter at spørsmålstegn-arket de har fått utdelt løftes i været, og Todd Blackwell må ile til for å hjelpe.

Stemmeopptellerne kommer til å ha lange dager foran seg, regner han med. Særlig i fylkene der antallet stemmer som skal telles opp, er langt flere enn her i Baldwin. Alle stemmene skal være ferdig opptelt innen midnatt onsdag, har innenriksministeren bestemt.

– Hva om det hadde vært en ordinær, elektronisk opptelling, og ikke for hånd? spør VG, en halvtime inn i opptellingen denne formiddagen.

– Å, da hadde alle medarbeiderne vært hjemme igjen til nå og sett på TV, flirer Blackwell.

Blackwell tror ikke vi får noen oppsiktsvekkende resultater når tellingen er ferdig, avslører han.

– Jeg regner med vi får akkurat samme resultatet som ved forrige telling. Maskinene vi har er veldig nøyaktige.

