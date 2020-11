STRAMMER INN: Sveriges statsminister Stefan Löfven fortalte i dag at regjeringen vedtar å stramme inn på antall mennesker som kan samles i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

Slik strammer Sverige inn - maks 8 personer kan samles

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde nye og strengere koronarestriksjoner på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Den siste uken har regjeringen og helsemyndighetene gang på gang bedt den svenske befolkningen om å ta smittevernrådene på alvor. Det skjer etter en svært rask smitteøkning, stadig flere intensivpasienter med covid-19 og nok en gang tosifrede dødstall per døgn.

Statsminister Stefan Löfven kunngjorde under en pressekonferanse mandag at Sverige nå går fra anbefalinger til forbud på flere områder.

Regjeringen forslår nå blant annet å begrense sammenkomster til 8 personer og stoppe skjenking ved klokken 22.

Reglene skal gjelde fra og med 24. november.

– Vi tar ikke lett på å begrense menneskers rett til å samles i landet vårt, men sett i sammenheng med situasjonen vi befinner oss i, er det nødvendig, sa innenriksminister Mikael Damberg.

Damberg sier videre at dersom situasjonen ikke forbedres, må reglene utvides til over jul og nyttår. Han oppfordrer folk til å holde seg så mye som mulig hjemme.

Statsminister Löfven påpeker videre at nå har alle et ansvar for å stoppe smittespredningen, selv om han forstår at folk er lei av situasjonen.

-- Vi lever i en prøvelsens tid. Situasjonen kommer til å bli verre, sier Löfven.

Han påpeker videre at ikke alle sosiale sammenkomster kan stoppes med loven, og flere av tiltakene er anbefalinger.

– Ikke dra på treningssenteret, ikke ha besøk og ikke inviter på middag. Vi må fullstendig minimere våre sosiale møter, formaner statsministeren.

– Mørkere tider

Så sent som onsdag i forrige uke foreslo regjeringen skjenkestopp fra klokka 22, et forbud som etter planen skal tre i kraft førstkommende fredag.

– Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går i feil retning, sa Löfven og ba alle om å skjerpe seg.

– Nå må hver eneste borger ta sitt ansvar, understreket han.

Skjerpede råd nesten overalt

Mandag ble det også klart at Folkhälsomyndigheten innfører skjerpede smittevernråd for ytterligere to regioner, Västernorrland og Gävleborg, noe som betyr at de gjelder overalt i Sverige unntatt Jämtland Härjedalen.

Rådene går ut på å avstå fra unødvendige reiser, unngå offentlige innendørsmiljøer, som butikker og museer, kun ha fysisk kontakt med personer i egen husholdning og unngå møter, konserter og andre forestillinger.

I begynnelsen av november kom også skjerpede regler for restaurantbesøk. Maks åtte personer får nå sitte ved samme bord.

Myket opp i oktober

Smitteøkningen kommer etter en sensommer med relativt lave smittetall, og så sent som 22. oktober besluttet myndighetene et unntak i forbudet mot offentlige sammenkomster og tilstelninger, der grensen har vært på 50 personer.

For teater, konserter, kino og idrettsarrangementer med sitteplasser skulle det være tillatt med opptil 300 personer såfremt de greide å holde en viss avstand.

En rekke av landets regioner har imidlertid holdt fast på grensen på 50 personer.

Publisert: 16.11.20 kl. 14:37 Oppdatert: 16.11.20 kl. 14:50