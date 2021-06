FAR OG SØNN: Gennadij og Dmitrij Gudkov Foto: AP og Reuters

«Om jeg ikke hadde dratt fra Russland, hadde jeg nok sittet i nabocellen til Navalnyj».

Først ble faren tvunget til å forlate Russland. Nå har også sønnen blitt truet til å dra.

Av Ole Kristian Strøm

– Snart er hele opposisjonen borte. Enten er de fengslet eller de har blitt tvunget til å dra utenlands, sier Gennadij Gudkov (64) til VG.

Sønnen Dmitrij (41) dro over grensen til Ukraina sist helg.

Nå regner begge med at de må være borte når russerne velger nytt parlament i september 2021.

Samtidig vet vi at Aleksej Navanyj (44) sitter i en straffeleir og soner en lang dom. Hans nære rådgiver Ljubov Sobol (33) sitter i husarrest. Det samme gjør hans pressetalskvinne Kira Jarmysj (31). En annen opposisjonsleder, Andrej Pivovarov (39), ble også pågrepet sist uke. Ingen av dem kan stille til valg til høsten.

Onsdag ble det også kjent at flere organisasjoner grunnlagt av Navalnyj er stemplet som «ekstremistiske» og forbys. Kjennelsen fra domstolen i Moskva innebærer at aktivister som jobber for Navalnyjs organisasjon, kan straffeforfølges og fengsles.

– Om jeg ikke hadde dratt fra Russland, hadde jeg nok sittet i nabocellen til Navalnyj, gliser Gennadij Gudkov da vi snakker med ham via en kryptert linje til Bulgaria.

– De fabrikkerte en sak mot meg. Jeg risikerte fire år i fengsel. Nå har de gjort det samme mot sønnen min.

I HUSARREST: Navalnyjs nære medarbeider Ljubov Sobol er i husarrest. Her har hun tatt en selfie i retten den 15. april. På t-skjorten hennes står det: «hvor er det blitt av saken om forgiftningen av Navalnyj?». Foto: SobolLubov / twitter.com/SobolLubov

– Hvordan er det å være opposisjonspolitiker i Russland?

– Hvert sekund ... Vi som er i opposisjon til Putin og hans regime – vi vet at det hvert sekund kan skje hva som helst med oss.

Gennadij Gudkov sier at sønnen fikk et valg sist uke:

– Enten forlater du Russland eller vi sørger for å stoppe deg. Han fikk trusler både om arrestasjon og fysisk avstraffelse. Han bestemte seg for å dra. Jeg er helt enig. Vi ville ikke risikere liv eller frihet.

Gudkov forteller at sønnen fikk et vindu der han fikk lov å dra over grensen mellom Russland og Ukraina. Nå er han på plass i Kiev.

– Jeg håper at han snart kan dra hit til Bulgaria og besøke oss.

Ifølge Gennadij Gudkov har både slektninger og venner av Dmitrij Gudkov blitt truet.

– Det har vært et voldsomt opplegg. 14 razziaer. 30 avhør. Og et par hundre politifolk har vært involvert.

– Det er «fake» beskyldninger mot Dmitrij. Han satt fengslet i to døgn sist uke. Så kom de med truslene.

Til Radio Free Europe vil ikke Dmitrij Gudkov si hvem innen etterretningen som som truet ham.

– Jeg har forlatt Russland midlertidig, ufrivillig, sier Gudkov junior.

Faren sier til VG at de respekterer Aleksej Navalnyjs valg om å gjøre det motsatte. Han dro fra Tyskland til Russland i januar til tross for trusselen om å bli pågrepet da han satte sine føtter på russisk jord. Siden er han dømt til fengsel.

– Alt mot Navalnyj er fabrikkert og politisk motivert. Først forsøkte de å drepe ham med gift, så dette. Det er umenneskelig det han har vært igjennom, sier Gennadij Gudkov.

– Hvorfor er myndighetene redde for opposisjonen? Dere har jo ikke så stor støtte ...

– De frykter masseprotester i året eller årene som kommer. De er redd for at opposisjonspolitikere vil lede an i protestene.

– De har gjort vanlig, legitimt politisk virksomhet til en forbrytelse. Til en straffbar forbrytelse, sier Gudkov oppgitt.

– Nå bruker myndighetene alle midler for å stoppe både politiske og vanlig frivillige organisasjoner. De gjør det uavhengig av moral, lover og regler, konstitusjonen ....

– Men Kremls støttespillere kommer til å vinne valget?

– Ja, valget er rigget, så det gjør de. De har ikke støtte fra majoriteten av velger. De kan tape et valg når som helst, mener Gennadij Gudkov.

BERG-ADVOKAT: Frode Bergs advokat, Ilja Novikov (t.v.) var blant dem som representerte Aleksej Navalnyjs organisasjoner i retten denne uken. I midten Ivan Pavlov og til høyre Vladimir Voronin. Navalnyj-organisasjonene ble stemplet som «ekstremistiske» og forbys. Men saken er anket. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Han mener at ledelsen i Moskva har sett det som skjedde i Hviterussland sist høst med voldsomme protester mot president Aleksandr Lukasjenko.

– De frykter at det samme vil skje hos dem.

Både senior og junior Gudkov har, i motsetning til de fleste andre opposisjonsledere, sittet i parlamentet i sin tid. Gennadij Gudkov var kjent som en høylytt Putin-kritiker. Dmitrij Gudkov ble valgt inn for partiet «Rettferdige Russland», men ble siden utvist fra partiet fordi han skulle ha oppfordret amerikanske myndigheter til å blande seg inn i indre russiske anliggende.

Siden dannet han «Forandringspartiet» sammen med Ksenija Sobtsjak, datteren til Putins tidligere mentor Anatolij Sobtsjak og kjent blant annet som programleder for russiske «Big Brother».

– Jeg vil fortsette min politiske virksomhet, men nå fra utlandet, sier Dmitrij Gudkov til Radio Free Europe.

Vi spør faren om hvordan han vil karakterisere dagens regime i Moskva:

– Det er et strengt totalitært regime. De bruker brutal makt for å beholde styringen.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov kommenterte denne uken Dmitrij Gudkovs flytting utenlands på denne måten:

– Det mener vi ingenting om. Så lenge han forlater landet på en lovlig måte, så er det helt frivillig. Også om han returnerer til Russland eller forblir utenlands.