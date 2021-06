PÅ VAKT: Regjeringssoldater i byen Palma, der det har vært en rekke terrorangrep og harde kamper mot islamistiske militsgrupper de siste månedene. Bildet er fra april. Foto: JOAO RELVAS / LUSA

Islamister herjer i Mosambik: To barn halshugget

Jihadist-hæren som kriger i et isolert område av Mosambik, med mål om å danne et kalifat i en oljerik provins, fortsetter sine overgrep mot mindreårige.

Av Nilas Johnsen

Sult truer innbyggerne i flere områder i delstaten Cabo Delgado, der potensiell oljerikdom og «hellig krig» har ført til et terrorvelde som har drevet en halv million mennesker på flukt de siste årene.

Én av byene som jihadistene kontrollerer er Palma, der det i april var harde kamper som drev titusener på flukt. Flyktninger har samlet seg i byen Quitunda, men drar jevnlig ut derfra på jakt etter mat, noe som ofte ender i tragedie skriver nyhetsbladet Club Of Mozambique.

Nå kommer meldinger om at en gruppe lokale flyktninger, bevæpnet med spyd og stokker, møtte jihadistkrigere med automatvåpen og ble angrepet. Fire ble tatt til fange, to voksne og to gutter på 15.

Fangene ble halshugget, også de to barna.

DREVET PÅ FLUKT: Flyktninger som har rømt fra kampene i den urolige provinsen, på et bilde fra i fjor sommer. Foto: RICARDO FRANCO / LUSA

– En krig mot barn

– Vi er rystet og føler avsky etter å ha blitt varslet om denne grusomme udåden. Dette var to tenåringer med livet foran seg, som var på jakt etter det mest basale menneskelige behov, mat. Våre hjerter banker for deres familier, skriver Redd Barnas landdirektør for Mosambik, Chance Brigg, i en uttalelse sendt til VG.

– Igjen blir vi påminnet, på det mest brutale vis, at konflikten i Cabo Delgado er en krig mot barn. Barn blir drept, kidnappet eller rekruttert til å slåss for væpnede grupper, fortsetter han.

Redd Barna anslår at minst 364.000 barn er drevet på flukt fra kampene, og lever i leirer uten tilgang på helsevesen og rent vann. De er dermed særlig utsatt for sykdommer som malaria, påpeker gruppen.

Nylig slo Redd Barna alarm om at 51 barn var blitt kidnappet i Mosambik. Det er særlig jenter som utsettes for kidnappinger, og frykten for at de utsettes for seksuelle overgrep er stor.

Antall terrorangrep øker

Jihadistene i Mosambik er tilknyttet gruppen al-Shabaab i Somalia, og bruker metoder som minner om Boko Haram i Nigeria. Alle disse er igjen knyttet til Den såkalte islamske staten (IS), terrorhæren som ble beseiret i Syria og Irak, men som er på fremmarsj i Afrika sør for Sahara.

SKAL BESKYTTE: Fire soldater fra regjeringshæren på en lettmotorsykkel nær Palma i april. Foto: JOAO RELVAS / LUSA

Global Terrorism Index for 2020 viser at land sør for Sahara er særlig hardt rammet. Mosambik er blant landene hvor antallet terrorangrep øker mer enn noe annet sted: I fjor havnet landet på 15.-plass av 135 land på indeksen, som baserer seg på tall fra 2019.

Internasjonale observatører har også anklaget mosambikiske sikkerhetsstyrker for urettmessige pågripelser, tortur og drap. Det samme mener de leiesoldater og sikkerhetspersonell innleid fra andre land er skyldige i.

I Cabo Delagado kommer disse leiesoldatene hovedsakelig fra Russland og Sør-Afrika.