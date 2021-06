I 2011: Den gang visepresident Joe Biden møtte sist Vladimir Putin i Moskva for 10 år siden. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russland-ekspert før toppmøtet: − Har nådd en bunn

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa nylig at landets forhold til USA er dårligere nå enn under den kalde krigen. Få tror på bedring etter morgendagens møte mellom Vladimir Putin og Joe Biden.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Russerne er flinke til å spisse sine uttalelser, sier Jakub M. Godzimirski, om Lavrov-uttalelsen til VG.

I over 20 år har han arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og sett krass russisk kritikk av Vesten en rekke ganger. Det som er sikkert er at forholdet for tiden ikke akkurat er preget av stor og gjensidig kjærlighet.

– Det er opplagt at det på mange måte har nådd en bunn. Også personlig mellom Vladimir Putin og Joe Biden, sier forskeren, og minner om at det ikke er så altfor lenge siden den amerikanske presidenten svarte bekreftende på om han mener sin russiske kollega er en drapsmann.

Det falt naturlig nok ikke i spesielt god jord i Moskva.

les også Biden truer Putin før toppmøte

Det er blant grunnene til at det er få som tror morgendagens toppmøte i Genève, det første mellom de to etter at Biden ble president i januar, blir noe særlig mer enn utveksling av meninger om ulike temaer.

– Jeg forventer ikke noen store gjennombrudd i forholdet mellom de to landene, sier Godzimirski.

Vanskelig spørsmål

Det gjør heller ikke Biden-administrasjonen, eller Putins nærmeste.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa i forrige uke at «dersom dere venter på virkelig betydningsfulle leveranser, så kan det hende dere blir ventende en stund.»

Putins utenrikspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sier dagen før møtet at noen form for avtaleinngåelse er usannsynlig, men at et møte uansett kan være nyttig, melder Reuters.

forrige









fullskjerm neste HER SKAL DE MØTES: Villa La Grange i Geneve er vertskap for møtet. I 1864 ble det avholdt en konferanse som resulterte i den første Genève-konvensjonen samme sted.

Og det hjelper vel heller ikke at Biden og co har kritisert Russland brudd på menneskerettighetene, omfattende dataangrep og forsøk på påvirkning av amerikanske valg, fengslingen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, eller den russiske styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina. For å nevne noe.

Men hvor ille står det egentlig til mellom Russland og USA?

– Det er et vanskelig spørsmål, svarer Godzimirski når vi ber ham beskrive forholdet mellom de to landene.

Både og

Han drar de lange, historiske linjene og kommer ut med at Putin gjerne skulle ønske at dagens Russland var den supermakten Sovjetunionen en gang var, men at det i dag er Kina som er USAs viktigste «motpart».

les også NATO-toppene enige om knallhard front mot Russland

– Det er en bilateral samtale som skal finne sted, men samtidig er det et slags trekant-bakteppe her som kaster skygger over møtet, sier NUPI-forskeren.

Men selv om Kina nok har overtatt deler av den rollen Putin skulle ønske seg, så er ikke Russland på noe som helst vis ubetydelig.

– Russland er opportunistiske og bruker de mulighetene til å spille en internasjonal rolle der de dukker opp. Som vi for eksempel har sett i Midtøsten. Og fortsatt er det slik at når man ser på det strategiske kjernefysiske arsenalet så er det Russland og USA som er i en kategori for seg selv, forklarer Godzimirski, som til slutt konkluderer med et «både og» på spørsmålet om forholdet er verre i dag enn under den kalde krigen.

PRESIDENT: Vladimir Putin har styrt Russland som president og statsminister i over to tiår. Foto: Mikhail Metzel / Pool Sputnik Kremlin

Trump vs Biden

Med Donald Trump som amerikansk president hadde russerne store forhåpninger om en vennligere linje fra USA, men selv om Trump ofte roste Putin, sørget Kongressen i USA for Trump-administrasjonen innførte kraftige sanksjoner mot Russland etter at det ble konkludert med at de hadde forsøkt å påvirke det amerikanske valget i 2016.

– Trump var likevel viktig for Russland fordi han skapte uro i forholdet mellom USA og deres europeiske allierte. Russlands langsiktige mål er å få USA til å trekke seg ut av Europa og NATO, fordi da kan de selv bli den mektigste aktøren i området, sier Russland-eksperten.

Men med en Joe Biden som jobber på spreng for å reparere det transatlantiske forholdet forsvinner nok både det håpet og håpet om åpnere og vennligere linje. I alle fall for denne gang.

les også Stoltenberg: Forholdet til Russland på det kaldeste siden den kalde krigen

– Biden identifiseres som en ideologisk etterfølger av Barack Obama. Det vekker bekymring i Russland.

«Tror ikke du har sjel»

Og som vi har vært inne på er nok ikke det personlige forholdet mellom Putin og Biden det beste. Da de to møttes i Moskva i 2011, under Bidens tid som visepresident for Obama, så Biden – ifølge ham selv - Putin inn i øynene og sa «Jeg tror ikke du har en sjel».

I et intervju med NBC News i forrige uke sa Putin selv at forholdet til USA er dårligere enn det har vært på mange år. Han ga også uttrykk for at han håper på noen færre impulsive handlinger med Biden enn med Trump, som ham omtalte som «fargerik»:

NATO-MØTE: Joe Biden kommer rett fra Nato-toppmøtet i Brussel, der han blant annet møtte organisasjonens generalsekretær, Jens Stoltenberg. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

– Mitt største håp er at, ja, det finnes noen fordeler og noen ulemper ved Biden, men at det ikke vil finne sted noen impulsbaserte handlinger på vegne av USAs sittende president.

Biden sier sin side at han har planlegger å være klar og tydelig med Putin.

– Jeg skal si til dere det samme som jeg skal si til Putin: Jeg vil ikke ha konflikt med Russland. Men hvis Russland fortsetter med sine skadelige handlinger, så vil Nato besvare med en samlet front, sa Biden etter Nato-toppmøtet mandag.

Den amerikanske presidenten fulgte dermed opp toppmøtets harde slutt-uttalelse. I denbeskyldte NATO-landene Russland for å bryte med verdier, prinsipper, tillit og forpliktelser.

les også Vesten mister teknologi-forspranget: NATO blir utfordret av Russland og Kina

To systemer

Blant det Biden, som mandag også omtalte Putin som «smart, tøff og en verdig motstander», vil ta opp er trolig de tingene nevnt i starten av artikkelen at hans administrasjon allerede har kritisert Russland for.

Det er også ventet at de vil snakke om ting der de kan finne enighet eller rom for samarbeid; For eksempel atomavtaler, klima, nordområdene og handel.

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har påpekt viktigheten for Biden av å møte Putin personlig - å kunne se ham i øynene og si direkte til ham hvilke forventninger USA har til Russland – fordi Putins personlige makt er så stor.

Jakub M. Godzimirski er inne på det samme.

– Vi snakker om to forskjellige politiske systemer. Et hvor Putin tar beslutninger nesten på egenhånd og et annet hvor Biden i stor grad er bundet av Kongressen og har langt mindre manøvreringsrom. Putin kan love ting på direkten fordi han ikke trenger støtte hos andre.