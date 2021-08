I det arktiske Alaska er urbefolkningen økonomisk avhengige av oljen. Samtidig smelter marken de bor på som følge av klimaendringene. De frykter at deres levesett gjennom generasjoner, med jakt, fiske og hvalfangst, kan gå tapt.

Oljekamp på tundraen

NUIQSUT (VG) President Joe Biden lovet å beskytte Alaskas villmark. Nå har han bestemt seg for å forsvare et oljeprosjekt Donald Trump banket igjennom.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En Chevrolet Colorado-pickup humper over den gruslagte anleggsveien på Alaskas arktiske tundra.

For noen tiår siden var dette enorme landskapet på størrelse med Storbritannia helt uberørt.

Så fant man enorme reservoarer av olje under bakken.

Siden den gang har konflikten mellom de som vil bevare USAs største sammenhengende områder av vill natur og de som vil hente ut oljen.

Når en republikansk president sitter i Det hvite hus jobbes det på høygir for å sette i gang olje- og gassprosjekter.

Når en president fra Demokratene setter seg i samme stol, svinger pendelen den andre veien.

Rett før Alaskas nordlige kyst ebber ut i Beauforthavet finner du også noen få utposter av isolerte bosteder.

Her bor det noen få tusen amerikanske inuitter som har levd av marken og havet i generasjoner.

Deres fremtidsutsikter kastes om hver gang makten skifter hender 7500 kilometer unna i Washington D.C.

Store deler av urbefolkningen ønsker oljeutvinningen velkommen på grunn av inntektene som gagner lokalsamfunnene.

Andre er imot og frykter naturen og dyrelivet rundt dem kan få varige sår.

Nuiqsut med sine 500 innbyggere er en av urfolkslandsbyene på Alaskas nordlige kyst. I sommerhalvåret kommer du til Nuiqsut kun via småfly du nærmest må krabbe inn i.

Det finnes ingen veier til andre landsbyer.

Bare et flatt landskap fylt med så mange dammer og små innsjøer at man fra luften frykter det er i ferd med å synke ned i havet.

Om vinteren kan du ta sjansen på de halsbrekkende isveiene.

MILJØAKTIVISTEN

Chevrolet Colorado-pickupen som frakter VG rundt tilhører Rosemary Ahtuangaruak (57), bestemor og lokal miljøaktivist.

Hun viser oss de massive oljeinstallasjonene på deres historiske jaktmarker for villreinen og elvedeltaene som tar dem ut for å fange grønlandshvalen.

Samtidig smelter Alaska. De siste 60 årene har temperaturene steget dobbelt så raskt her som i resten av USA.

Klimaendringene tiner opp oldtidens permafrost som har holdt bakken under oss intakt i tusener av år. Når vannet renner unna kommer erosjonen.

– Her borte ser vi noen områder hvor tundraen har sunket sammen, sier hun.

Ahtuangaruak sitter bak rattet og peker.

På rørledningene som bukter seg gjennom landskapet. Og boreanleggene som henter oljen og gassen opp fra dypet.

OLJEFUNNET

I 2017 ble det gjort enda et stort oljefunn vest for Nuiqsut, med et potensial for utvinning av 586 millioner fat over de neste 30 årene.

Allerede høsten 2020 var oljefunnet – døpt Willow-prosjektet – godkjent av daværende president Donald Trump til utvinning.

Samme høst drev Joe Biden valgkamp på klima og nedskalering av fossilt brennstoff. Han har lovet å sørge for at USA innen 2050 har en helt ren energiøkonomi og blir karbonnøytrale.

Så fort han var innsatt underskrev han en presidentordre for å bremse oljeboring her i nord-Alaska.

Men nå før sommeren ble det likevel kjent at Biden har bestemt seg for å støtte Willow-prosjektet – slik som sin forgjenger Donald Trump.

– Det vi ser her nå er bare en tredjedel av hva som vil komme, sier Ahtuangaruak.

Willow-prosjektet vil kreve et stort inngrep i det øde landskapet:

60 kilometer med grusvei, 1100 kilometer med isveier om vinteren mens byggingen foregår, en til to flystriper, en grusmine og over 600 kilometer med ny rørledning.

Prosjektet støttes av staten Alaska og The North Slope Borough, «fylket» som omfatter landsbyene og bygdene med de rundt 8800 fastboende på steppene ved nord-Alaskas kyst.

For å bremse permafrostens opptining – forårsaket av karbonutslipp og klimaendringer – skal oljeselskapet ConocoPhillips bruke nedkjølingsinstrumenter om prosjektet går igjennom.

Disse graves ned i bakken for å drive varmen ut av jorden.

Slik kan erosjon under anleggsveier og borerigger bremses – mens det utvinnes mer olje som forårsaker ytterligere utslipp.

– OFFERLAMMET

Samtidig reverserer Biden-administrasjonen flere andre Trump-avgjørelser i Alaska.

Han har stoppet Trumps godkjenning av oljeutvinning i området helt nordøst mot Canada-grensen og det skal ikke lenger bygges veier for trehugst i sør-Alaskas nasjonalskog Tongass.

Hvorfor åpner miljøpresidenten da opp her?

– Vi er offerlammet i den nasjonale energipolitikken. Og for denne administrasjonen er vi ofret for de andre prosjektene, sier Ahtuangaruak.

Hun mener at Nuiqsuts omland gis til oljeinteressene slik at det blir politisk lettere for Biden å stoppe andre inngrep i Alaskas villmark.

Den republikanske Alaska-senatoren Lisa Murkowski har ivret for Willow-prosjektet. Murkowski var en av få republikanske senatorer som ville ha Trump dømt i riksrett, og regnes derfor som en mulig alliert for Biden.

– Industrien har sine klør dypt inne i vårt politiske system. Det er det største hinderet vårt. Vi deltar ikke for å gjøre hestehandler, bytte et område mot annet. Vi vil beskytte alt, sier Ahtuangaruak.

Lokalsamfunnet i Nuiqsut ble etablert på begynnelsen av 1970-tallet da noen familier tok seg over isen fra Utqiaġvik, tidligere kjent som Barrow, på Alaskas nordvestlige spiss.

De bodde i telt det første året mens hus ble bygget.

Bosetningen var et resultat av Alaska Native Claims Settlement Act, signert av president Nixon i 1971.

Urbefolkningen på tundraen fikk 180.000 kvadratmeter land til odel og eie og 8,3 milliarder kroner – men ga fra seg rettighetene til resten av villmarksområdet i nord-Alaska.

Pengene ble fordelt på de ulike urbefolkningsbygdene gjennom aksjeforeninger.

De opprinnelige bosetterne ble tildelt aksjer.

I Nuiqsut heter foreningen Kuukpik Corporation.

I dag får de lokale aksjeholderne penger rett i lommen fra oljeselskapene via Kuukpik Corporation.

I tillegg er det olje- og gasselskapene som står for over 93 av skatteinntektene til «fylket» The North Slope Borough.

Får ConocoPhillips starte utvinning av Willow-prosjektet vil pengene fortsette å strømme.

Begge deler bidrar til oljestøtte fra store deler av urbefolkningen. Men om du er for eller mot oljen, koker ofte ned til om du er en av aksjeholderne.

Likevel, «alle» her er avhengige av den tradisjonsrike hvalfangsten.

Oljemotstanderne frykter at et varmere Nordishav utenfor Alaska vil endre grønlandshvalens migrasjonsmønster – og får støtte fra forskere.

Stikksagen jobber seg gjennom store stykker av lyserosa hvalkjøtt. Dette er èn av de tre grønlandshvalene Herbert Ipalook (63) tok i fjor. Grønlandshvalen skal skjæres opp i små stykker. Og serveres til hele landsbyen under Nalukataq, den årlige hvalfestivalen.

HVALFANGEREN

– Jeg vil ikke snakke for mye fordi da kommer de etter meg, sier Ipalook da vi spør om det nye oljeprosjektet.

Ipalook har ingen aksjer i de lokale urfolksforeningene som sikrer årlige utbytte.

– Jeg fanger hval fordi jeg ikke er en aksjeholder. Jeg har mindre frihet og må kjempe for det jeg gjør, sier han.

Han er ikke i tvil om at Willow-prosjektet vil bli en realitet.

– Oljen vinner alltid, tror han og sier de allerede er påvirket av oljeboringen.

– Hvordan da?

– På alle måter, svarer han.

Ipalook forklarer at oljeselskapene både gir dem hjelp, men også i praksis avgjør hvor de kan jakte på villreinen – en annen avgjørende matkilde.

– Landsbyen kan ikke jakte der rørledningen er. Vi kan ikke skyte mot den. Gjør vi det og de finner det ut, så er det slutt, landsbyen kommer til å bli veldig skadet, sier Ipalook.

VILLREINEN

Reinen følger ikke det eldgamle mønsteret som den gjorde gjennom generasjoner, sier Raena Schraer, som gjør antropologiske undersøkelser i Nuiqsut.

Sammen med kollega Randy Tedor gjør hun årets intervjuer med lokale jegere, i et forsøk på å kartlegge villreinens levekår på kystsletten.

– Det er et stort bilde som vi hører igjen og igjen og igjen: I generasjoner etter generasjoner har folk i dette området pleid å gå til østsiden av elvedeltaet her og de visste på hvilken tid av året de skulle gjøre det for å se etter reinen. De ville se tusener av rein, sier Schraer.

Oljeselskapene har godtatt å heve rørledningen slik at reinen kan passere under. Men reinen vandrer ikke gjennom området nordøst for Nuiqsut i samme omfang som før.

– Nå er alle disse anleggene, veiene, lydene, oljeledningene, helikoptre og fly der. Ser folk dem komme gjennom den veien, er de ikke veldig mange. Det er blitt så mye vanskeligere å forutse hvor man kan finne dem, sier Schraer.

For de yngre som aldri har sett de store flokkene, fremstår dette derimot ikke så alvorlig ettersom man fortsatt kan finne rein i mindre antall, forklarer Schraer og Tedor.

Tedor forteller om et møte med en ung jente i Nuiqsut. Han hadde spurt henne om hun også ville bli hvalfanger.

– Nei, svarte hun, og sa at hun heller ville jobbe i oljefeltene og bli rik, sier Tedor.

Tre av fire husholdninger i Nuiqsut er avhengige av jakt, fiske og hvalfangst i sitt daglige kosthold.

Ifølge Rosemary Ahtuangaruak, som både sitter i byrådet og har lang fartstid som helsearbeider i bygda, er sosiale problemer knyttet til alkohol og rus fremtredende i Nuiqsut.

I år med lite eller ingen hval forsterkes de sosiale problemene, forteller hun.

– Får vi ikke fanget hval, blir reinen ti ganger så viktig. Vi trenger den for å overleve, sier hun.

Hun er dypt bekymret. 100 kilometer øst for Nuiqsut ligger nord-Amerikas største oljefelt, Prudhoe Bay. Oljefeltene som Ahtuangaruak ligger rett nord for Nuiqsut.

– Hvis vi nå tillater Willow-prosjektet på sørsiden, så vil det ikke være noen måte for reinen å komme seg gjennom. Det er akkurat som at det gjerder oss inn, sier Ahtuangaruak.

OLJEARBEIDEREN

Trebarnsfar og mekaniker Jonothan Kasak (30) mener oljeselskapene har hjulpet mer enn de har gjort skade.

For han betyr de gruslagte anleggsveiene at han raskt kan komme mye lenger ut på tundraen enn det man kunne før.

– Det er som en stor promotering av jakt. Ungdommer kan kjøre ut på firehjulinger, sier han.

I huset sitt har han innlagt gass fra oljeselskapene, så mye han vil bruke, til et par hundrelapper i måneden.

– Det folkene sørpå ikke ser, er hva de gjør utover bare drillingen. De bygde basketballbanen her og lekeplassen, donerer mye og har arrangementer for barn, sier Kasak.

Han jobbet selv i oljefeltet utenfor bygda, mener oljeselskapene tar hensyn til miljøet og ønsker Willow-prosjektet velkommen.

– De vil ta med seg penger opp hit til foreningene. Med den erfaringen jeg har, så tenker de på miljøet. Jeg er sikker på at de vil gjøre det bra her, sier han.

Kasak er også blant dem som eier aksjer i urfolksforeningene som får inntekter av oljeutvinningen.

Over 60 prosent av beboerne i Nuiqsut er personlig avhengig av disse utbyttene, ifølge en rapport fra North Slope-fylket. Arbeidsledigheten er på rundt 30 prosent.

– Hver tredje måned gir de ut utbytte. Jeg tror den siste fra Kuukpik Corporation var på 600 kroner per aksje og det vanlige er å ha rundt 300 aksjer, sier Kasak.

Det tilsvarer over 180.000 kroner.

Selv har han mest aksjer i en annen urfolksforening. Vi spør hva han har som total inntekt årlig.

– Rundt 1,4 millioner kroner, svarer han.

Men det er dyrt å leve i Nuiqsut, fordi alle varer må flys inn.

I den lokale butikken selger de potetgull til oppunder 90 kroner posen.

ADVOKATEN

Advokat Jeremy Lieb i Earthjustice driver den juridiske kampen mot Willow-prosjektet fra Anchorage i sør-Alaska.

– Vår delegasjon til kongressen og delstatlige folkevalgte har presset på hardt på og drevet lobbyvirksomhet overfor Biden-administrasjonen for å la Willow-prosjektet fortsette, sier Lieb.

Lieb og Earthjustice har nå saksøkt de føderale myndighetene for å få stoppet Willow-prosjektet.

– Jeg tror Willow-prosjektet er avgjørende for om videre oljeutvinning i området finner sted, delvis fordi dette prosjektet vil bygge infrastrukturen som gjør ytterligere utvikling mulig, sier Lieb.

Det amerikanske justisdepartementet avviser å ha ikke vurdert miljøeffektene av Willow-prosjektet grundig nok, slik Earthjustice hevder.

ConocoPhillips har ikke besvart VGs henvendelse.

Tirsdager er bingokveld i Nuiqsut. Håpet er en av dollarpremiene. Samtidig sykler barna rundt i sommerkvelden som aldri slukner.

Rosemary Ahtuangaruak flyttet til Nuiqsut i 1986, og jobbet blant annet på helseklinikken i bygda.

– Da var det én person som trengte medisin for hjelp til å puste. Da jeg stoppet å jobbe på klinikken i 2000 var det 75 personer, sier hun.

Hun mener pustevanskene skyldes fakling, brenning av gassoverskudd fra brønnene.

Bygda hennes står i spagaten mellom den økonomiske avhengigheten av oljen og de eldgamle jakt- og fangsttradisjonene som trues av den samme oljen.

Ahtuangaruak tror fortsatt det er et flertall som vil stoppe Willow-prosjektet, men hun har selv sett hvordan motstanden minker blant sine egne.

Hun hadde tillit til Biden da han ble valgt.

– Ordene hans ga grunn til håp, men det er så mange brutte løfter over så mange år at jeg er blitt forsiktig med å håpe. Det så ut som det skulle gå bedre denne gangen, men han ga etter, sier bestemoren.

VGs USA-korrespondenter Erlend Ofte Arntsen og Thomas Nilsson (foto) i Alaska