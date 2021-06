Det siste året har familien måtte flykte tre ganger. Faren livnærte familien som fisker før de måtte flykte fra hjemmet sitt. Foto: Redd Barna

Redd Barna slår alarm: 51 barn kidnappet i Mosambik

Barna har både blitt tatt i grupper og blitt kidnappet en og en, og de fleste er jenter. Redd Barna er bekymret for utviklingen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Siden september 2020 har konflikten i Cabo Delgado i Mosambik intensivert med rapporter om økte brudd mot sivile inkludert seksuell vold, halshugginger og bortføringer.

Nå viser Redd Barnas nye kartlegging at 51 barn har blitt kidnappet i provinsen Cabo Delgado nord i Mosambik i løpet av det siste året. De fleste av barna er jenter.

– Jenter risikerer seksuell vold og uønskede graviditeter. Det er viktig å presse overgriperne til å slippe jentene slik at de kan bli gjenforent med familiene sine, sier regionleder for sørlige Afrika i Redd Barna, Anne Pedersen.

Barn ble ikke drept og kidnappet i dette området før i fjor. Redd Barna mener at utviklingen er skremmende.

Redd Barna har snakket med en familie som har mistet sitt eldste barn. Deres 14 år gamle datter ble kidnappet i angrepet. Her er mor avbildet. Foto: Redd Barna

Livredd

Barna har både blitt tatt i grupper og kidnappet en og en. I januar ble 21 mennesker kidnappet, seks av dem barn. Syv fiskere ble halshugget i dette angrepet.

I mars gjorde opprørere i Nord-Mosambik seg skyldige i brutale drap på barn helt ned til elleve år.

Redd Barna har snakket med en familie som har mistet sitt eldste barn. Deres 14 år gamle datter ble kidnappet i angrepet.

– Jeg ber til Gud om at datteren min blir beskyttet. Jeg håper at hun klarer å rømme, hvis ikke kommer jeg til å bli knust. Jeg klarer ikke å sove eller spise, sier faren.

FN har advart mot humanitær krise i Nord-Mosambik, og 800 000 er på flukt fra provinsen, inkludert 350 000 barn. Foto: Redd Barna

Moren forklarer at kidnapperne låste familien i ulike hus. Hun ble separert fra ektemannen hennes, mens døtrene var i et annet rom.

– Jeg var livredd for hva som ville skje, sier moren.

Flere klarte å flykte, men det gjorde ikke datteren hennes. De har tre andre barn som klarte å komme seg unna kidnapperne.

Det siste året har familien måtte flykte tre ganger. Faren livnærte familien som fisker før de måtte rømme fra hjemmet sitt.

Klikk for å aktivere kartet

Redd Barna jobber med å gjenforene barn og foreldre nord i Mosambik.

– Jo lenger barna er borte fra familiene sine, jo tyngre er det å komme tilbake til familiene og lokalsamfunnet. Det er viktig at det reageres raskt, blant annet for å få jentene tilbake i skolegang før det går for lang tid, sier Pedersen.

FN har advart mot humanitær krise i Nord-Mosambik, og 800 000 er på flukt fra provinsen, inkludert 350 000 barn.