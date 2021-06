MANGELVARE: En helsearbeider forbereder en dose med Pfizer-vaksinen ved Orange Farm Clinic utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Svært få helsearbeidere i landet har selv fått vaksinen ennå. Foto: Themba Hadebe / AP

Alvorlig vaksinemangel i Afrika – frykter tredje smittebølge

Mens rike land begynner å nærme seg flokkimmunitet, har Afrika så vidt kommet seg ut av startblokken i vaksinasjonsløpet.

Sør-Afrika er kontinentets viktigste økonomi og er hardest rammet i antall smittetilfeller. Men bare 0,8 prosent av befolkningen på rundt 59 millioner er fullvaksinert. Flere hundre tusen helsearbeidere som hver dag stirrer viruset i hvitøyet, er fortsatt ikke vaksinert.

I Afrikas største land Nigeria, med mer enn 200 millioner innbyggere, er mindre enn 0,1 prosent fullvaksinert. Andelen i Kenya med sine 50 millioner innbyggere er enda lavere. Uganda har måttet hente tilbake vaksinedoser fra landsbygda fordi situasjonen i storbyene har forverret seg.

I minst fem land har det fortsatt ikke blitt satt en eneste vaksinedose.

Fortvilet

Femada Shamam er sjef for flere sykehjem i den sørafrikanske byen Durban. 22 av pasientene hennes har dødd med coronasykdom.

18 måneder inn i pandemien er hverdagen i de isolerte sykehjemmene fortsatt preget av sterk bekymring og ensomhet.

Bare rundt halvparten av de 1600 eldre som hun har ansvar for, er blitt vaksinert.

– De er fortvilet, og de er skuffet, sier Shamam om beboerne som fortsatt ikke har fått det verdifulle stikket.

FÅR IKKE VAKSINE: En mann som ville vaksineres, blir bortvist fra et helsesenter i Harare i Zimbabwe tirsdag denne uken. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Alvorlig vaksinemangel

Allerede i fjor ble det advart mot at rike land ville hamstre vaksinedoser på bekostning av fattigere land.

Det er anslått at Afrika mangler rundt 700 millioner vaksinedoser, selv medberegnet dosene som kommer gjennom Covax-samarbeidet og en avtale med legemiddelselskapet Johnson & Johnson, som starter utrullingen i august.

Helt siden januar har Verdens helseorganisasjon (WHO) og direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus omtalt vaksinefordelingen som grotesk, urettferdig og en moralsk katastrofe. Nylig sa WHO at vaksineleveranser til Afrika nesten har stoppet opp og omtaler det som en alvorlig vaksinemangel.

Frykter tredje smittebølge

Forsinkelsene knyttes blant annet til Indias eksportstans som følge av den alvorlige smittesituasjonen i landet de siste månedene.

– Det er ekstremt bekymringsfullt og til tider frustrerende, sier direktør John Nkengasong i Afrikas smittevernbyrå (Africa CDC).

PÅ VENT: Vaksineringskø utenfor helsesenteret Orange Farm nær Johannesburg. Foto: Denis Farrell / AP

Afrika har distribuert vaksinedoser til 31 millioner av befolkningen på rundt 1,3 milliarder mennesker. Bare syv millioner er fullvaksinert. Så langt er det registrert 4,9 millioner smittetilfeller og 132.000 dødsfall, men mørketallene antas å være store.

Mange frykter nå en tredje smittebølge over Afrika drevet fram av farligere virusvarianter. Som følge av den svake vaksineutrullingen og en dårligere helseinfrastruktur sammenlignet med rike land, er kontinentet generelt dårlig forberedt på å håndtere en ny smittebølge.

Lys i enden av tunnelen

Nylig kunngjorde The MasterCard Foundation at de vil bidra med 1,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 13 milliarder kroner, de neste tre årene blant annet for å skaffe vaksiner til ytterligere 50 millioner mennesker i Afrika.

Initiativet er et samarbeid med Africa CDC og skal også investere i vaksineproduksjon på kontinentet.

BLANT DE HELDIGE: En eldre mann mottar vaksinen ved Orange Farm Clinic utenfor Johannesburg i begynnelsen av juni. Foto: Denis Farrell / AP

USAs president Joe Biden har kunngjort at de i løpet av kort tid vil dele fra sine reservelagre med vanskeligstilte land, hvorav fem millioner av dem skal gå til Afrika. Enda flere vil bli delt mot slutten av året og neste år.

Også de øvrige G7-landene lovet etter et møte i begynnelsen av juni at de skulle gjøre mer for å bedre vaksinesituasjonen i Afrika.

Nkengasong i Africa CDC er fortsatt ikke sikker på om rike land med store vaksinereserver har forstått alvoret.

– Jeg er håpefull, men ikke nødvendigvis sikker, sier han.