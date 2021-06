MINNESMERKE: Lokalbefolkningen minnes familien Afzaal på gatehjørnet der de ble påkjørt og drept søndag. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Ian Willms / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Muslimsk familie påkjørt og drept: − Dette var et terrorangrep

Fire medlemmer av familien Afzaal ble påkjørt og drept i den kanadiske byen London søndag. Politiet mener det skjedde fordi de var muslimer.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tusener av mennesker samlet seg tirsdag kveld utenfor en moské i London i Ontario i Canada for å minnes familien Afzaal, skriver Guardian.

Den lokale familien ble meid ned av en bil i sitt eget nabolag søndag, da de var ute og gikk sin faste kveldstur.

Tre generasjoner mistet livet i angrepet: Salman Afzaal (46), hans kone Madiha Salman (44), deres datter Yumnu Afzaal (15), og bestemoren Talat Afzaal (74). Ekteparet Afzaals andre barn, sønnen Fayez (9), overlevde og er lagt inn på sykehus med alvorlige skader.

Kanadisk politi har beskrevet hendelsen som et «planlagt angrep motivert av islamofobi». Onsdag sier de ifølge CBC News at de ser på mulighetene for å etterforske den som et terrorangrep.

Canadas statsminister Justin Trudeau under en markering ved moskeen London Muslim Mosque tirsdag. Foto: Ian Willms / AFP

Canadas statsminister Justin Trudeau har allerede omtalt hendelsen som nettopp det:

– Dette var et terrorangrep, motivert av hat, i hjertet av et av våre lokalsamfunn, sa han i en tale i parlamentet tirsdag.

– Dersom noen tror rasisme og hat ikke eksisterer i dette landet, så vil jeg si følgende: Hvordan forklarer vi en sånn type vold til et barn på et sykehus? Hvordan kan vi se familier i øynene og si «islamofobi er ikke ekte»? la han til.

Frykt blant lokale muslimer

Angrepet på familien har ifølge Guardian spredt frykt blant muslimer i Canada, og spesielt i Ontario-byen London. Om lag ti prosent av de 400.000 innbyggerne i byen er muslimer, og flere forteller om ubehagelige opplevelser.

– Selv etter dette er det folk som sier at islamofobi ikke finnes, sier Mohammed Salih, som er medlem av byrådet, til New York Times onsdag.

– Hvor mange flere må dø før politikerne gjør noe? spør psykiateren Javeed Sukhera, som også sitter i styret i byens politi.

Onsdag lovet myndighetene å ta grep mot blant annet hatgrupper på sosiale medier, skriver Reuters.

– Vi kjenner ikke alle grunnene enda, men det er antakelig et element av oppildning til vold fra internett, sier statsminister Trudeau om bakgrunnen for angrepet.

– Han var ikke på radaren vår

En 20-åring er pågrepet i saken, og siktet for fire drap og et drapsforsøk.

Det er foreløpig ikke funnet beviser som knytter den mistenkte til hatgrupper på internett, skriver Reuters. Da han ble pågrepet hadde han på seg en slags beskyttelsesvest, ifølge politiet.

Tirsdag ble leiligheten hans nær byens hockeystadion undersøkt, og politiet har også besøkt en gård utenfor byen som han skal ha tilknytning til, skriver New York Times.

– Han var ikke på radaren vår. Han var, i mangel av et bedre ord, en «nobody» for oss når det kommer til kontakt med politiet, sier politsjef Steve Williams til CBC News.