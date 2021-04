FAR OG SØNN: Hunter Biden sammen med sin presidentfar Joe Biden, som var visepresident i USA da dette bildet fra en basketballkamp ble tatt. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Hunter Biden takker familien for å aldri gi ham opp

President Joe Bidens sønn Hunter åpner opp om rusavhengighet og familiens støtte i sin nye biografi.

Da Joe Biden fremdeles var visepresident og sørget over dødsfallet til sin eldste sønn Beau, kjempet han samtidig for å holde sin yngste sønn i live.

Det kommer frem i biografien «Beautiful Things», skrevet av den skandaleombruste presidentsønnen Hunter Biden (51). I Norge utgis boken av Cappelen Damm under tittelen «Alt det vakre».

I et radiointervju med kanalen NPR trekker Biden frem familiens urokkelige kjærlighet som årsaken til at han har overlevd.

– Det var aldri et øyeblikk der de ikke prøvde å redde meg, sier Biden i NPR-intervjuet, der han også snakker om frykten for tilbakefall.

Frykten er konstant, hevder han:

– Jeg er bare ett valg fra å ende opp nøyaktig der jeg var.

CNN omtaler boken som «en utrolig informativ» fortelling om narkotikaavhengighet, tabloidpressen og politisk galskap, en bok med avsløringer av typen «du trodde du visste, men du hadde ingen anelse».

Et eksempel er Hunters honorar for å sitte i styret til det ukrainske naturgasselskapet Burisma. Presidentsønnen avslører at Burisma-utbetalingene gjorde ham økonomisk i stand til å synke dypere ned i avhengigheten av crack-kokain enn noen gang.

HYLLER FAREN: Hunter Biden (51) hyller faren for hans omsorg og støtte i en ny biografi. Her klemmer de hverandre noen dager etter presidentvalget i fjor. Foto: Andrew Harnik / AFP

Kjøpte crack-kokain som 18-åring

I boken forteller Hunter, som er advokat og forretningsmann, at han kjøpte crack-kokain første gang som 18-åring. Han fikk sansen for alkohol på videregående og økte alkoholforbruket kraftig etter arbeidstid da han var i 20-årene.

– Jeg kunne alltid drikke fem ganger mer enn andre, skriver Biden, som har vært inn- og ut av rehabilitering de siste tyve årene og hatt lange perioder med edruelighet mellom tilbakefallene.

NY FAMILIE: (F.v.) Beau og Hunter Biden sammen med faren, daværende senator Joe Biden, og hans den gang kommende kone Jill på et udatert bilde. Guttenes søster og biologiske mor omkom i en bilulykke. Foto: AFP

Boken omtaler også den store familietragedien: Da Hunter var to år gammel ble moren og søsteren drept i en bilulykke. Både Hunter selv og storebroren, nå avdøde Beau Biden, ble alvorlig skadet i ulykken, men overlevde.

Beau Biden, som var krigsveteran og statsadvokat, døde bare 46 år gammel av hjernekreft i 2015. Han hadde selv presidentambisjoner og skal ha oppfordret faren til å gjøre det sykdommen forhindret Beau selv å oppfylle.

Boktittelen «Beautiful Things» spiller på en frase Hunter og broren Beau brukte for å minne hverandre om det gode i livet.

– Det var det siste han sa til meg: «Beautiful things», sier Hunter til CBS News.

Ble kjæreste med brorens enke

Hunter forteller også om en gang faren hans prøvde å gripe inn i avhengigheten ved å invitere to rådgivere fra et rehabiliteringssenter til Biden-familiens hjem i Delaware.

Da Hunter nektet å forholde seg til dem, skal Joe Biden plutselig sett livredd ut og løpt etter sønnen ned oppkjørselen før han klemte ham og «gråt lenge».

Boken omtaler også det korte romantiske, og i amerikansk tabloidpresse skandaliserte, forholdet Hunter hadde med broren Beaus enke Hallie etter Beaus død.

– Vårt forhold hadde startet som et gjensidig desperat grep etter en kjærlighet vi begge hadde mistet, og dens oppløsning gjorde bare tragedien dypere, skriver Hunter Biden som omtaler broren som en person han skulle ønske alle hadde møtt.

I intervjuet med CBS News utdyper Biden forholdet til sin tidligere svigerinne. Han sier han tror folk ble forvirret over forholdet, noe han har forståelse for.

– For meg er det ikke noe som er vanskelig å forklare fordi det kom ut av en overveldende sorg som vi begge delte. Vi var sammen og forsøkte å gjøre det rette. Sorgen ble til et håp om en kjærlighet som kanskje kunne erstatte det vi hadde tapt. Og det funket ikke. Det funket ikke.

Angrer på styreverv

Hunter skriver også i boken at han angrer på at han tok det omstridte styrevervet i Ukraina, men at det ikke var galt av ham å gjøre det.

Biden-sønnens styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma ble et stort tema i valgkampen. Donald Trump og hans tilhengere mente det viste at Biden-familien var korrupt og kom med udokumenterte påstander om skittent spill.

I selvbiografien skriver Biden at han ikke ville tatt styrevervet hvis han visste at det skulle bli så omstridt.

– Når jeg vet alt jeg vet nå: Nei, jeg ville ikke ha gjort det igjen. Jeg ville ikke ha tatt vervet. Trump måtte ha sett etter en annen distraksjon for sin oppførsel, som kvalifiserte til riksrett, skriver Biden.

Hjulpet av etternavnet

Presidentsønnen kritiserer også Trump for angrep mot Joe Biden på debattscenen under presidentvalgkampen i oktober i fjor, noe han omtaler som Trumps «ondsinnede kjennetegn» og en måte å «spille det eneste kortet han noensinne spiller: Angrep».

Hunter skriver videre at han vet at etternavnet har hjulpet ham som forretningsmann, men insisterer på at han ikke er som presidentsønnene Eric Trump eller Donald Trump Jr.

– Jeg har jobbet for andre enn min far. Jeg steg og falt på egen hånd, hevder Hunter Biden.