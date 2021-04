Foto: Strömstad Tidning

Årets aprilspøker: Strømstad prøvde å lokke vaksinelystne nordmenn over grensen

Våre svenske naboer i Strømstad lot ikke en alvorstung coronatid sette en stopper for årets aprilsnarr. Her har VG samlet årets aprilspøker.

VG har tradisjon for aldri å ha aprilspøk (ja, det er faktisk sant). Som et plaster på såret har vi likevel samlet hvilke spøker andre prøver seg på i dag.

Dersom du ikke vil se avsløringene, anbefaler vi at du stopper å lese umiddelbart.

Tilbød vaksine til «konsumglade» nordmenn

Strømstad Tidning dristet seg til en aldri så liten vaksinespøk. Tidlig torsdag morgen kunne de nemlig avsløre at kommunen planla å donere ekstra AstraZeneca-vaksinedoser til nordmenn som har eiendom over grensen.

– Det forventes å minske de konsumglade nordmennenes uro for å komme inn i landet, samtidig som vi slipper å kaste vaksinedoser, sier Peter Dafteryd til avisen (fortsatt en spøk).

Selv om Sverige er et av landene som har valgt å fortsette bruken av AstraZeneca-vaksinen, skriver avisen at flere innbyggere har vegret seg for å ta vaksinen. Derfor sitter kommunen igjen med et knippe doser de gjerne skulle bli kvitt.

Å gi vaksinen til nordmenn mener svenskene er løsningen på flere problemer:

– Samtidig blør Strømstads økonomi og på andre siden av Idefjordet sitter sultne nordmenn som lengter etter svensk smågodt og drømmer om Kosterøyenes glitrende hav, skriver avisen.

– Det har blitt rapportert om flere bivirkninger i Norge i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen. Er virkelig nordmennene mer positivt innstilt til vaksinen enn Strømstadboerne, spør journalisten i saken.

– Det her handler om en gruppe mennesker som ikke har kunnet besøke sine hytter på land tid. Vi tror deres lengsel etter å komme over grensen trumfer frykten for bivirkninger, svarer sikkerhetssjefen.

Inviterte folk til å tappe gratis øl på brusflasker

Avisen Agder serverte sine øltørste lesere en ekte gladnyhet: Tross nasjonalt skjenkeforbud, skulle folk få lov til å tappe øl på brusflasker fra ølkranen til en sjenerøs bareier.

– Vi ønsker å vise at vi setter pris på kundene samtidig som vi får tømt en av øltankene som går ut på dato om et par uker. Vi har bestemt oss for at folk skal kunne hente maks fem liter hver fra midt på dagen i dag torsdag. Vi må be folk ta med rengjorte brusflasker eller små vanntanker, sier daglig leder på Grand Hotell i Flekkefjord, Sigurd Bruhjell til Agder Blad.

VG oppfordrer Avisen Agder til å følge opp med ny sak på hvor mange som møtte opp med rengjorte brusflasker og små vanntanker utenfor Grand Hotell torsdag.

Lanserer «coronatrygg» gruppetime

Er vi mer lei av stengte treningssenter, eller alle som sutrer over det?

Treningssenterkjeden Sats fikk trolig mange treningsnarkomane nordmenn til å sette proteinshaken i halsen da de åpnet Instagram og oppdaget deres nye, innovative gruppetime. Her må du trolig komme rullende inn i studio i slags luftball til 449 kroner.

Nettavisen med tidsriktig navnespøk

Hos Nettavisen kunne du torsdag morgen lese at alle bør undersøke om eget navn er nøytralt. Hvis ikke kan navnet ditt bli tvangsendret.

De peker blant annet på at både «Nordmann», «mor» og «far» er undertrykkende begrep som holder minoriteter nede som en del av vår samfunnsstruktur, og opplyser at regjeringen nå tar nye grep for å sikre at nordhen (erstatning for nordmenn, journ. anm.) følger de nye reglene».

– Det er på høy tid at nordhen begynner å bruke et språk som inkluderer alle typer innbyggere vi har i landet vårt, sier statssekretær for språkpolitikk i kulturdepartmentet, Isadora Smith von Sivertsen til Nettavisen.

VG kan se for seg at denne saken kan generere et spennende kommentarfelt i løpet av dagen.