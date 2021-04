OPPDAGET MASSEGRAV: Familiemedlemmer samler seg på en åpning i Amazonas i utkanten av byen Iquitos. Her ble noen av coronapandemiens første ofre i byen gravlagt. Foto: Rodrigo Abd / AP

Coronadøde gravlagt i hemmelighet: − Vi skjønte at de hadde løyet til oss

Familier i byen Iquitos i Peru har gått til sak mot myndighetene. Først måneder etter at de mistet sine kjære til coronaviruset, fant de ut at de var begravd på en hemmelig gravplass i Amazonas.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Er du sikker på at faren min er der?

Det var spørsmålet ni år gamle Adriana Wong stilte sin mor Glendy Hernández da de kom til en åpning i skogen i Amazonas. Her står flere titalls kors plantet i den røde jorden.

Nyhetsbyrået AP er sammen med de to i byen Iquitos i Peru. På et jorde på størrelse med fire fotballbaner ble flere corona-døde innbyggere i all hemmelighet gravlagt i fjor, i pandemiens første måneder. Ifølge familiemedlemmer dreier det seg om minst 403 personer.

Lokale myndigheter godkjente begravelsene, men de sa aldri fra til familiene til døde. De fant ikke ut hvor slektningene deres lå gravlagt før flere måneder senere.

– Vi skjønte at de hadde løyet til oss, sier Hernández til AP.

forrige





fullskjerm neste MISTET FAREN: Ni år gamle Adriana Wong hjemme i Iquitos i Peru. Hun mistet faren Herman Wong i april i fjor.

– Vi gravla 30, 40, en dag 50

Hugo Torres, som vokter plassen, sier til AP at han var med på å lempe døde kropper i graver. Noen ganger ble så mange som tre lik lagt i samme grav, forteller han.

– Vi gravla 30, 40, en dag 50. De døde lå i svarte bager, sier han.

Ifølge AP er dette første gang det er kommet for dagen at lokale myndigheter i landet har forsøkt å skjule skjebnen til mennesker som har mistet livet med coronaviruset.

De lokale myndighetene har ikke besvart henvendelsene fra nyhetsbyrået.

Peru ble hardt truffet av coronapandemien i april 2020. Til sammen har over 52.000 mennesker mistet livet i landet, som ifølge AP er et av bare tre land som i løpet av pandemien har meldt om over 4000 dødsfall på én dag.

I påsken innførte landet full nedstengning, og de stanset flyginger fra Brasil, Storbritannia og Sør-Afrika i håp om å holde nye mutasjoner ute, skriver NTB.

Fikk beskjed om at mannen var gravlagt

Adrianas far og Glendys ektemann Herman Wong fikk problemer med å puste 30. april i fjor. Han døde senere samme dag.

Til AP forteller Glendy Hernández at hun fikk beskjed om å komme og hente ektemannens kropp dagen etter. Da hun dukket opp med en medbrakt kiste, fikk hun beskjed om at han allerede hadde blitt gravlagt på den lokale kirkegården San Juan.

les også Bolsonaro har lik i lasten

På denne tiden var det svært strenge regler i Peru. Militæret forhindret folk fra å forlate hjemmene sine med mindre de skulle kjøpe mat eller medisiner, og Glendy Hernández fikk ikke lov til å reise til gravplassen 18 kilometer unna familiens hjem for å si farvel.

Ifølge AP fikk flere familier i området den samme beskjeden: Deres kjære var blitt begravet i all hast på den lokale kirkegården, for å unngå flere sykdomsutbrudd.

Milagros de Jesus Portocarrero holder opp et bilde av sin avdøde mor Angelica de Jesus på vei hjem etter å ha besøkt stedet der hun og andre coronaofre ligger gravlagt i Iquitos. Foto: Rodrigo Abd / AP

Det var den lokale avisen La Region som bidro til at familiene fikk vite sannheten om hvor deres kjære var gravlagt. 1. juni 2020 publiserte de førstesidesaken «De døde uten navn og uten egne graver».

Dagen etter reiste flere hundre mennesker til lysningen i Amazonas for å kreve mer informasjon. Da var jorden flat, og det var ingen tegn til at det skjulte seg flere hundre graver i området, skriver AP.

Også Perus naboland Brasil er svært hardt rammet av coronapandemien. Her hasteåpnes nå gamle graver for å få plass til coronadøde:

– De skammer seg

Etter avisartikkelen i La Region skal guvernør Elisban Ochoa i Loreto, hvor Iquitos ligger, ha lovet at de skulle åpne gravene. Ni måneder senere er ingenting gjort.

Ifølge AP har guvernøren omtalt åpningen i Amazonas som en ny «covid-gravplass», og sagt at det måtte stelles i stand raskt på grunn av en «voldsom økning i antall døde». Han skal også ha insistert på at det ikke er snakk om noen massegrav.

I en artikkel fra april 2020 beskriver BBC Mundo likhusene i regionen Loreto som overfylte på denne tiden. På sykehusene i Iquitos skal pasienter ha måttet få behandling i gangene.

Nå har familiemedlemmene gått til sak mot myndighetene for å få åpnet gravene, men en dommer har foreløpig bestemt at dette ikke kan skje før ett år og én dag etter begravelsene. Avgjørelsen er anket, skriver AP.

– De skammer seg over at denne katastrofen, denne mangelen på menneskelighet de har vist når de har begravet våre kjære, er blitt kjent, sier Patricia Cárdenas – som sier at hennes 80 år gamle bestefar Antenor Mozombite også er gravlagt her.