BRUTT VÅPENHVILEN: Det skal ha vært flere kraftige eksplosjoner i byen Stepanakert melder flere nyhetsbyråer lørdag kveld. Dette er bilder fra byen lørdag før de nye angrepene startet. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Meldinger om at våpenhvilen er brutt i Nagorno-Karabakh – hører kraftige eksplosjoner

Et nytt bombardement har rammet regionshovedstaden i Nagorno-Karabakh, på tross av våpenhvilen som er ment å stanse kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Sju kraftige eksplosjoner rystet byen Stepanakert rundt klokka 23.30 lørdag lokal tid, rapporterer nyhetsbyrået AFP.

Flyalarmen gikk for å advare innbyggerne om at de måtte søke tilflukt i kjellere og andre trygge tilfluktsrom.

Våpenhvilen ble framforhandlet med hjelp fra Russland natt til lørdag og trådte i kraft klokken 12 lørdag ettermiddag.

Bare minutter etter at våpenhvilen trådte i kraft, beskyldte de to partene hverandre for å bryte den.

En representant for myndighetene i utbryterregionen Nagorno-Karabakh sa aserbajdsjanske missiler hadde truffet sivile områder i Stepanakert, som fungerer som hovedstad i Nagorno-Karabakh, skrev NTB tidligere lørdag.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men er i praksis en selvstyrt republikk med en armensk befolkning som har stor armensk støtte.

Publisert: 10.10.20 kl. 22:18 Oppdatert: 10.10.20 kl. 22:32

