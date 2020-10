forrige









I SORG: En kvinne et sted i Gandsja, hvor en rakket har truffet under kampene mellom Aserbajdsjan og Armenia.

Aserbajdsjanske myndigheter: Ni personer drept av armensk artilleri etter våpenhvilebrudd

Aserbajdsjanske myndigheter hevder søndag at ni personer i natt er drept i landets nest største by, til tross for våpenhvilen med nabolandet Armenia.

Angrepene skal ifølge Reuters skjedd mot byen Gandsja, den nest største i landet.

Det armenske forsvarsdepartementet sier anklagene om angrepet er «en absolutt løgn».

Aserbajdsjan anklager også Armenia for å ha skutt en rakett mot et vannkraftanlegg vesentlig lenger inn i landet. Angrepet skal ha mislyktes, og armenske myndigheter nekter for påstandene.

Ifølge Aserbajdsjan har 40 sivile liv gått tapt så langt i konflikten, mens 200 sivile skal ha blitt skadet. Myndighetene i Karabakh sier 429 av deres styrker mistet forrige måned.

Eksplosjoner lørdag kveld

Ny artilleriild har også rammet regionhovedstaden i Nagorno-Karabakh, angivelig fra aserbajdsjansk side. Syv kraftige eksplosjoner rystet byen Stepanakert rundt klokken 23.30 lørdag lokal tid, meldte nyhetsbyrået AFP.

Flyalarmen gikk for å advare innbyggerne om at de måtte søke tilflukt i kjellere og andre trygge tilfluktsrom.

De etnisk armenske styrkenes leder i Nagorno-Karabakh, Arayik Haratyunyan, sier situasjonen er rolig søndag.

BRUTT VÅPENHVILEN: Det skal ha vært flere kraftige eksplosjoner i byen Stepanakert melder flere nyhetsbyråer lørdag kveld. Dette er bilder fra byen lørdag før de nye angrepene startet.

Våpenhvilen ble fremforhandlet med hjelp fra Russland natt til lørdag og trådte i kraft klokken 12 lørdag ettermiddag, og var som er ment å stanse kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Bare minutter etter, beskyldte de to partene hverandre for å bryte den.

Mangeårig konflikt blusser opp

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu har søndag bedt Russland om å legge press på Armenia om å holde sin del av avtalen. Det tyrkiske utenriksdepartementet fordømmer det armenske angrepet på Gandsja søndag.

Armensk side har støtte fra Tyrkia, mens Russland så langt har forsøkt å opprettholde et vennskapelig forhold til både Armenia og Aserbajdsjan.

En representant for myndighetene i utbryterregionen Nagorno-Karabakh sa aserbajdsjanske missiler hadde truffet sivile områder i Stepanakert, som fungerer som hovedstad i Nagorno-Karabakh, skrev NTB lørdag.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men er i praksis en selvstyrt republikk med en armensk befolkning som har stor armensk støtte.

Nå har Aserbajdsjan gått inn for å «gjenerobre» regionen, som også er kjent under navnet Artsakh. Navnet brukes blant annet av de i området som mener regionen bør være en egen, uavhengig stat.

Det ble i 1994 inngått en våpenhvile mellom partene, og status til området er fremdeles ikke avklart.

Mellom 1991 og 1994 døde rundt 30.000 mennesker i konflikten.

Publisert: 10.10.20 kl. 22:18 Oppdatert: 11.10.20 kl. 14:56

