Valerie Leberre har drevet denne baren og restauranten i 20 år, og dette er den klart største krisen de har opplevd. Staten tilbyr støtte til småbedriftene som nå rammes av portforbudet, men «det er ikke nok», sier hun.

Nå starter portforbudet i Paris: − Galskap her i kveld

PARIS (VG) Det var så mange som ville reservere bord på den siste kvelden før portforbudet at restauranten Ave Maria måtte slå av telefonen.

Fra midnatt kan du få nesten 4000 kroner i bot for å oppholde deg utendørs i Paris.

Valerie Leberre løper mellom bordene og ungdommene på restauranten Ave Maria fredag kveld. På alle stoler sitter unge voksne som vil ha vin og drinker. Dette er den siste kvelden folk kan være ute om kvelden i den franske hovedstaden.

Fra lørdag gjelder portforbudet fra 21. Innenriksministeren har varslet at 12.000 politifolk skal håndheve det. Ingen restauranter, barer, teater, kino eller butikker får holde åpent.

Den populære restauranten Ave Maria åpner vanligvis klokken 20. Problemet er bare: Fra lørdag må de stenge klokken 20, så eieren, servitørene og alle gjestene rekker å komme seg hjem før portforbudet klokken 21.

– Jeg forstår ikke dette. Metroen er full av folk. Her må vi ha avstand mellom borene, ingen får stå i baren, alle må sitte og alle må ha på masker om de reiser seg. Smitten er ikke i restaurantene, sier Leberre til VG.

Regionen Paris ligger i – Ile de France – er en av de verst rammede områdene i Europa.

– Galskap her i kveld

Denne uken påpekte Frankrikes statsminister at de har sett en «plutselig og spektakulær» akselerasjon i smitten i Frankrike. Og smitten øker ikke lenger blant de unge.

Nå er det også flere smittede i de eldre aldersgruppene, som til slutt betyr at de allerede pressede sykehusene vil få enda flere pasienter.

Portforbudet innføres derfor i de hardest rammede områdene: l Ile-de-France (området rundt Paris), Lille, Montpellier, Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Rouen og Saint-Étienne.

Visste du? Franske myndigheter har innført tre alarmfaser for hvor stort smittetrykket er. Alle de områdene som nå får portforbud, er på nivået «ekstrem».

Portforbudet har møtt motstand av både kultur-, hotell- og restaurantbransjen, som frykter konkurser og massive tap.

Hele tiden kommer folk og spør om bord på restauranten Ave Maria.

– Det er galskap her i kveld. Det var så mange som ringte og ville reservere bord at vi måtte ta av røret og legge vekk telefonen, påpeker hun.

BARER MÅTTE STENGE: Franske barer har allerede måttet stenge, men mange av dem serverer mat eller har lisens til å gjøre det. Og de får holde åpent. Ave Maria, som serverer mat, kan derfor holde åpent.

Restauranteier: – Det er forferdelig

Jeff Roux har tatt imot sultne gjester på et hjørne nær Place de la Bastille i 25 år. Nå sliter han.

– Vi kan ikke tape mer, understreker eieren av Chez Janou.

– Det er forferdelig for oss. Hver dag vi åpner er det et spørsmål om hvor mye vi taper, ikke hvor mye vi vinner.

Likevel er han enig i portforbudet.

Foto: Raphael Lafargue

– Vi må gjøre det. Vi har valget: Vi kan redde folk eller vi kan redde økonomien. De prøver å redde begge, men det er veldig vanskelig, sier Roux.

I Frankrike er masker påbudt nesten overalt: Folk bruker dem på kontoret og på gaten. Selv på restaurant skal du ha maske, bortsett fra når du spiser eller drikker.

– I går var det mange folk her og jeg så meg rundt og ble overrasket. Vi hadde fulgte ikke med i typ 15 minutter og ingen hadde masker og alle satt for nærme. Hadde noen vært smittet, ville hun ha smittet andre, sier Roux.

– I større risiko på jobb

De tre venninnene Julie, Fanny og Soleine har valgt å sette seg utendørs tross oktoberkulden og føler seg derfor trygge. De mener masker og avstand er lettere å forstå. Portforbudet, derimot.

HOLDER SEG UTENDØRS: Paris-helgen til Julie og Soleine ble ikke som planlagt. De er på besøk til Fanny (i midten) og skulle egentlig på stand up lørdag kveld klokken 21. Forestillingen er naturligvis avlyst, fordi portforbudet starter klokken 21. Foto: Raphael Lafargue

– Viruset er overalt, påpeker Soleine.

– Jeg er i større risiko på jobb enn her om natten, sier Julie.

Likevel skal de sørge for å reise klokken 23, så de er hjemme før midnatt. En frustrert lærer sier derimot at portforbudet er latterlig og at han skal på en privat fest etterpå, for å sove over der.

VG får den samme beskjeden fra flere: Coronaviruset sover ikke om dagen heller.

FÅ UNNTAK: Det er noen unntak fra portforbudet: Folk som skal på jobb eller trenger helsehjelp kan for eksempel være ute senere. Eller folk som skal lufte bikkja. Foto: Raphael Lafargue

Publisert: 16.10.20 kl. 23:43

