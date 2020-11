Se dokumentar: Livet som fattig i USA

I likhet med titalls millioner andre amerikanere, lever Betty i fattigdom. Gjennom henne møter vi et kollektiv av barn født av barn født av barn, der kjærlighet og avhengighet veves sammen til et liv i håpløshet.

