DESINFISERER: Her er det presserommet og talerstolen til presidenten som blir vasket ned. Foto: KEN CEDENO / POOL / POLARIS POOL

Slik ser det ut på innsiden av Det hvite hus

Donald og Melania Trump befinner seg nå begge i boligfløyen i Det hvite hus, hvor det er lagt til rette for isolering. De to må forbli i isolasjon minst frem til 12. oktober, hvis de skal følge retningslinjene.

Oppdatert nå nettopp

Natt til tirsdag norsk tid forlot den amerikanske presidenten sykehuset Walter Reed, der han har vært innlagt med coronasmitte siden natt til lørdag. I en video som ble publisert like etter hjemkomsten, gjentok Trump uttalelsen han kom med tidligere mandag, der han ba amerikanere om ikke å være redde for viruset.

«FØLER MEG TOPP» tvitret presidenten med store bokstaver fra Det hvite hus tirsdag ettermiddag.

President Donald Trump sier at han ikke har noen symptomer på covid-19, ifølge en uttalelse fra hans personlige lege Sean Conley.

«Vitale tegn og fysiske undersøkelser er stabile» melder Trumps lege tirsdag kveld norsk tid.

Ansatte i Det hvite hus sier til New York Times at Trumps stemme er sterkere, men at han fortsatt høres andpusten ut av og til.

Kun to dager tidligere, søndag, ble det kjent at Trump ble behandlet med steroidet deksametason, som er forbeholdt alvorlig syke coronapasienter.

– Folketomt

I Det hvite hus har de forberedt seg på å ta imot presidenten, som etter helsemyndighetenes beregninger fortsatt er smittefarlig.

Ifølge ansatte New York Times har snakket med, er vest-fløyen nå stort sett folketom, fordi flere ansatte enten er syke eller jobber hjemmefra på grunn av smitten.

Ansatte i boligfløyen der Melania og Donald Trump befinner seg har på seg fullt beskyttelsesutstyr: gule drakter, kirurgiske masker og visir, skriver de.

Bilder fra vestvingen viser hvordan rengjørere ikledd hvite beskyttelsesdrakter desinfiserer presserommet og områdene utenfor. Et betydelig antall personell og reportere som har vært til stede Det hvite hus har de siste dagene testet positivt for coronaviruset.

Det er lagt til rette for at presidenten skal isolere seg i boligfløyen av Det hvite hus, og ikke i vestvingen, hvor mange medarbeidere er på jobb. Det er gjort klart et kontor for Trump i residensen, men det er ikke kjent om presidenten kommer til å forbli der fremover, skriver WSJ.

Få oversikt: Smitteutbruddet i Det hvite hus.

Egen medisinsk enhet

Selv om Trump er skrevet ut av sykehuset, vil han fortsatt få behandling og medisiner, men da ved Det hvite hus’ medisinske enhet som er bemannet døgnet rundt av leger, sykepleiere, assistenter og logistikere.

Tirsdag kveld var det planlagt at presidenten skulle få den femte og siste dosen av det antivirale legemiddelet Remdesivir, i tillegg til steroidet deksametason, blant andre preparater.

«Han vil være omgitt av medisinsk behandling i verdensklasse», sa Trumps personlige lege Sean Conley på pressekonferansen etter utskrivelsen.

Ifølge Voice of America jobber det rundt 30 helsearbeidere ved det medisinske senteret. Disse er alltid tilgjengelig for presidenten og hans nærmeste familie.

De kan utføre alt fra enkel behandling som rutinesjekker til gjenoppliving. I mer alvorlige tilfeller vil de jobbe for å stabilisere en pasient og sende vedkommende til sykehus så raskt som mulig.

MEDISINSK ENHET: Den medisinske enheten ved Det hvite hus brukes til det meste av medisinske behandlinger og kontroller, blant annet for å teste journalister for corona før de slipper inn til pressekonferanser. Foto: Scanpix

Risiko

Det presidentens leger ikke har sagt noe om, er hvilke smitteverntiltak som er innført for å beskytte de mange ansatte i Det hvite hus. Fra blomsterdekoratører til sekretærer, rengjørere og vakter, er det vanligvis rundt hundre ansatte som potensielt sett kan komme i kontakt med den coronasmittede Trump nå som han er hjemme, skriver Town & Country.

PÅ SYKEHUSET Det Hvite hus har sendte ut dette bildet mens Trump var lagt inn på sykehus, som viser ham i et av konferanserommene til sykehuset. Foto: Det hvite hus

Det er heller ikke kjent om presidenten, som flere ganger har gjort narr av folk som bruker maske, har forpliktet seg til noen form for forholdsregler for å unngå smitte, melder nyhetsbyrået AP.

Søndag bestemte Trump at han skulle kjøres rundt i en bil utenfor sykehuset for å hilse på tilhengere, noe som innebar en økt smitterisiko for sjåfører og vaktpersonell.

Førstedamen fortsetter isolat

Førstedame Melania Trump befinner seg også i Det hvite hus. Hun har isolert seg etter å ha testet positivt for coronaviruset, og besøkte ikke presidenten mens han var innlagt på sykehuset. Ifølge NBC ønsket hun ikke å utsette andre for smittefare. CNNs kilder bekreftet at hun vil forbli i boligfløyen i Det hvite hus i sykdomsperioden. Mandag tvitret Melania at hun «føler seg bra og fortsetter å hvile hjemme».

Presidentparets sønn Barron har nylig testet negativt på coronaviruset, så det er nærliggende å tro at foreldrene nå tar forholdsregler for å unngå videre smitte.

UTSTYR: En ansatt i Det hvite hus ikledd beskyttelsesutstyr holder døren åpen for presidenten, i det han er på vei ut av sykehuset Walter Reed. Foto: Reuters/ Jonathan Ernst

Isolert i minst én uke

Etter at helikopteret landet med Donald Trump på plenen utenfor Det hvite hus tirsdag morgen, gikk presidenten opp til balkongen i første etasje der ansatte hadde plassert ut en rekke med amerikanske flagg.

Her tok presidenten av seg munnbindet.

Etterpå gikk han inn i Det hvite hus, der flere ansatte oppholdt seg, skriver nyhetsbyrået AP.

TOK AV MASKEN: Noe av det første Trump gjorde da han kom frem til Det hvite hus var å ta av seg masken, før han gikk inn. Foto: Reuters/Erin Scott

Torsdag ettermiddag la Trump ut en Twitter-melding der han sammenlignet coronapandemien med vanlig influensa.

USA er det landet som er verst rammet av Covid-19, med over 210.900 døde og 7,5 millioner smittede. Forrige sesong forårsaket influensa til sammenligning mellom 24.000 og 62.000 dødsfall i USA, viser offisielle tall ifølge BBC.

FAKTA: HJEMMEISOLASJON Donald Trump skal følge retningslinjene for dem som oppholder seg i sitt eget hjem, og er smittet med Covid-19: «I så stor grad som mulig, opphold deg i et spesifikt rom og borte fra andre mennesker og kjæledyr i hjemmet. Hvis mulig, bør du bruke et separat bad. Hvis du må være rundt andre mennesker eller dyr i eller utenfor huset, bruk maske», heter det i CDCs (Centers for Disease Control and Prevention) sine retningslinjer. Vis mer

Skal delta i debatt

Fremover må presidenten både holde seg isolert, og ta i bruk maske, hvis han skal følge reglene fra CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Hjemmeisolasjon innebærer minimal kontakt med andre mennesker. For Trump vil det bety at han ikke kan holde fysiske møter eller delta på noen valgkamparrangementer i minst én uke til.

Talspersoner for Trump-kampanjen sier at han planlegger å delta i den neste og andre store presidentdebatten mot Joe Biden, som er den 15. oktober.

Biden sier at han vil debattere mot Trump «hvis legene sier det er sikkert og avstandene er forsvarlige», skriver CBS.

Det var fredag 2. oktober at stabssjefen i Det hvite hus opplyste at Trump hadde fått milde symptomer på coronaviruset. Ifølge CDC skal man holde seg i isolert til det har gått minst ti dager siden man opplevde de første symptomene på coronaviruset, hvis man ikke har hatt feber det siste døgnet og andre symptomer er bedret.

Skal han overholde reglene, må Trump altså holde seg isolert til tidligst den 12. oktober. Da gjenstår det tre uker til det amerikanske presidentvalget.

Publisert: 07.10.20 kl. 15:22 Oppdatert: 07.10.20 kl. 15:43