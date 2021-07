Flystyrt på Filippinene – minst 45 døde

Et militærfly med 92 personer om bord er meldt styrtet på Filippinene. Deriblant tre piloter og 5 crew-ansatte, melder Reuters.

Av Sarah Brennsæter , NTB og Kristoffer Solberg

Søndag ettermiddag opplyser det filippinske forsvarsdepartementet at antallet døde har steget til 45 personer, ifølge Reuters.

Det var sjefen for Filippinenes forsvar som meldte at flyet har gått ned.

Om bord var også mange unge menn som nylig avsluttet sin første opplæring i forsvaret.

Minst 29 er døde, og 17 personer er ikke gjort rede for, opplyste general William Gonzalez tidligere lørdag.

50 personer er imidlertid fraktet til sykehus, melder Reuters.

Foto: Pondohan TV

– Nødetatene er på stedet og vi ber for at vi kan redde flere liv, sier general Cirilito Sobejana.

Flyet transporterte soldater som skulle utplasseres på Jolo, en øy i Sulu-provinsen, som lenge har vært preget av et ytterliggående islamist-opprør.

– Flyet bommet på rullebanen og forsøkte å få kraften tilbake, men mislyktes og krasjet, sier Sobejana til Reuters.

– Det er ingen tegn til at dette er et angrep. Fokuset vårt per nå ligger på redning og ikke etterforskning, kommenterer han.

Flyet var av typen Hercules C-130.

Ifølge The New York Times lettet flyet for første gang i 1988, og ble brukt av United States Air Force frem til det ble solgt til Filippinene i januar i år.

Jamela Alindogan, reporter hos Al Jazeera, rapporterte fra Manila at helikoptre ble utplassert for å transportere de skadde til et nærliggende sykehus.

– C-130 er et av de nylig ervervede flyene fra Filippinene. Området der krasjet skjedde, er hjemmet til en av de enorme basene til Filippinernes militær, la hun til.