SAVNER FAREN: Deven Gonzalez (til venstre) med lagvenninne Liyah Deveauxd. Foto: Liyah Deveauxd

Mor og datter falt flere etasjer i blokk-kollaps: − Pappa er fremdeles savnet

Volleyballtalentet Deven Gonzalez (16) og moren Angela Gonzalez bodde i niende etasje i Champlain Towers South i Surfside. Da bygget kollapset falt de flere etasjer før de ble reddet fra femte etasje.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier 16-åringens volleyballtrener Amy Morgan til AP.

35 mennesker ble evakuert fra bygningen med 136 boenheter da rundt 55 av dem raste sammen natt til 24. juni.

Ingen overlevende er hentet ut siden morgenen etter kollapsen.

Devens først reaksjon da hun ble reddet ut fra ruinene, skal ha vært å fortelle brannmannskapet at hun hadde en stor turnering å konkurrere i om få dager.

Deven Gonzalez spilte både på skolelaget og på et klubblag. Selv om hun på sykehuset har vært gjennom flere operasjoner for brudd i lårbeinet, beklaget hun veldig til treneren for at hun gikk glipp av de siste treningsøktene.

– Jeg sa: La oss fokusere på deg akkurat nå og ikke volleyball, sier Morgan til nyhetsbyrået.

Moren Angela Gonzalez er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader, ifølge treneren, mens Devens far Edgar Gonzalez er blant de 117 som fortsatt er savnet.

HARDT SKADET: Angela Gonzalez fikk fjernet intuberingsslangen på bursdagen sin 30. juni. Foto: Dr. Mitchell Bernknopf /AP

Ifølge treneren var Deven ved bevissthet da bygningen kollapset og fram til hun ble reddet ut. Hun skal huske detaljene levende og sliter med å sove på grunn av mareritt.

– Jeg vet ikke om hun har tatt alt inn over seg. Hun både har og ikke har det, sier Morgan.

– Hun sier «Pappa er fremdeles savnet! Pappa er fremdeles savnet!» og blir helt gråtkvalt, forteller treneren.

Søster: – Et mirakel!

En venn av familien, Joslyn Varona, oppdaterer jevnlig hvordan det går med familien på Facebook.

Mandag kveld norsk tid oppdaterer hun en hilsen fra Tayler, Devens eldre søster, som ikke befant seg i bygget da det kollapset.

«Moren min Angela er våken og snakker og er så snakkesalig som noensinne. Hun er et mirakel! Deven har begynt å gå med en gåstol og viser rask progresjon. Forhåpentligvis vil hun skrives ut fra sykehuset snart. Nok et mirakel!» skriver hun.

Tayler takker alle som har hjulpet familien og ber om at alle fortsetter å be for at faren Edgar skal komme tilbake til dem.

Det er opprettet flere innsamlingsaksjoner til familien som har fått inn over 100.000 dollar.

Natt til tirsdag melder AP at totalt 28 er bekreftet omkommet. Tallet på antall som fremdeles er savnet etter kollapsen natt til 24. juni er nå 117.

– Vi finner ikke nødvendigvis omkomne. Vi finner levninger, sa brannsjef i Miami-Dade County Raide Jadallah nylig.

Ifølge AP var reaksjonen hørbare gisp og stønn fra pårørende.