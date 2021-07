KONTROLLERT SPRENGNING: Bygningen ble jevnet med jorden natt til mandag. Foto: Lynne Sladky / AP

Restene av den kollapsede bygningen i Miami revet

Ble revet gjennom en kontrollert sprengning.

Av Øystein David Johansen

Restene av boligblokken, som kollapset i Miami i forrige uke, er revet gjennom en kontrollert sprengning, skriver AFP. Det er 12 dager siden ulykkken skjedde.

Rivingen ble fremskyndet på grunn av den varslede orkanen Elsa.

Restene av bygningen ble tatt ned ved hjelp av eksplosiver.

AP skriver at rivingen søndag også er viktig for at man kan gjenoppta søket etter savnede, i og med at nye deler kan åpnes for å lete, blant annet i garasjeanlegget under bygget.

LETTE ETTER SAVNEDE: Store letemannskaper lette etter savnede etter kollapsen. Foto: MIAMI HERALD

Så langt er 24 omkomne funnet, og ingen er funnet i live siden de første timene etter tragedien inntraff.

En talsperson for myndighetene har tidligere uttalt til AP at redningsmannskapene kan gjenoppta letingen så kort som mellom 15 og 60 minutter etter at bygningen var jevnet med jorden.

I forrige uke ble det kjent at styrelederen for bygningen som kollapset advarte om at skader som var påvist i 2018 var blitt verre.

Myndighetene i Florida forbereder seg nå på at orkanen Elsa, som allerede har herjet i Karibien, skal treffe fastlandet i delstaten.

I går erklærte guvernør Ron DeSantis unntakstilstand for 15 fylker i Florida.

– Vi gjør oss klare for tornadoer, kraftig regn og flom, sa han.