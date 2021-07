TAKTFAST: Kvinnelige soldater paraderer med høyhælte sko. Foto: Det ukrainske forsvarsdepartementet

Høyhælte uniformssko skaper bråk i Ukraina: − En skam

Det ukrainske forsvarsdepartementets planer om å ha kvinnelige soldater paraderende i høyhælte sko neste måned har møtt massiv motstand.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Ukraina forbereder i disse dager en stor militærparade som skal gå av stabelen i august. Paraden skal markere 30 års uavhengighet fra Sovjetunionen. Men det var først når forsvarsdepartementet torsdag la ut bilder av øvelsene til paraden at bråket startet.

– Dette er første gangen at vi øver i sko med hæler, forteller soldaten Ivanna Medvid til forsvarsdepartementets egne nettsider.

Nyheten har nærmest skapt sjokk og vantro i Ukraina og nå går også bildene fra øvelsen sin seiersgang i medier verden over.

– Nyheten om en militærparade i høye hæler er en skam, skriver den ukrainsk journalisten og kommentatoren Vitaly Portnikov i sosiale medier. Han kaller påfunnet middelaldersk.

HØYE HÆLER: Disse skoene har fyrt opp debatten. Foto: Det ukrainske forsvarsdepartementet

Tok saken til parlamentet

Flere ukrainske politikere har også kommet med har kritikk av opptrinnet. Flere representanter tok ifølge The Guardian med seg høyhælte sko i parlamentet og utfordret forsvarsministeren til å selv stille med høye hæler i paraden.

– Det er vanskelig å forestille seg en mer idiotisk, skadelig idé, sa Inna Sovsun, et medlem av partiet Golos, og pekte på at fottøyet kunne utgjøre en helserisiko.

PÅ LINJE: Paraden er nøye regissert. Foto: Det ukrainske forsvarsdepartementet

Rundt 31.000 kvinner tjenestegjør i det ukrainske forsvaret. Omtrent 4000 av dem har offisersrang.

Ukrainske styrker har kjempet mot russisk-støttede separatister siden 2014. Konflikten har kostet mer en 13 000 menneskeliv, skriver The Guardian.

Visepresidenten i parlamentet sa fra talerstolen at ukrainske kvinner på lik linje med menn ofret sine liv i konflikten og at de derfor ikke fortjente å bli mobbet på denne måten. Hun mener myndighetene bør beklage for å ha ydmyket de kvinnelige soldatene og varsler at hun vil undersøke hendelsen.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har forsvart opptrinnet med at skoene er en del av uniformsreglementet.